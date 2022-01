Juan Carlos Rubio presenta en el Gran Teatro 'En Tierra Extraña', un encuentro de Concha Piquer y García Lorca

Una vida dedicada a la escena

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

Un encuentro entre Concha Piquer y Federico García Lorca, con Rafael de León –amigo en común de ambos– como testigo. Ese es el escenario en el que se envuelve el musical, una obra escrita y dirigida por el dramaturgo montillano Juan Carlos Rubio, a partir de una idea original junto a José María Cámara, que llegará al Gran Teatro de Córdoba este sábado, 8 de enero, a partir de las 20.00 de la tarde.Diana Navarro será la encargada de dar vida a Concha Piquer en su primer papel como actriz teatral, mientras que Alejandro Vera vuelve a ponerse a las manos de Juan Carlos Rubio en este proyecto –el cuarto en el que colaboran– para dar vida a Lorca. Por su parte, Avelino Piedad interpreta al poeta sevillano Rafael de León.Un encuentro entre tres grandes personajes que servirá para recorrer parte de la historia de España. Así,centra su mirada en un más que posible encuentro entre el poeta más solicitado del momento y la más famosa cantante de España.Concha Piquer, una mujer acostumbrada a manejar su destino y a no recibir nunca un no como respuesta, le pide a su colaborador Rafael de León que cite al poeta en el teatro Calderón de Madrid, donde ensaya su nuevo concierto. Quiere proponerle que le escriba una canción. Federico acepta la invitación. Por un lado admira la voz de la cantante, por otro está deseoso de conseguir nuevos ingresos que, unidos al teatro, le permitan llevar el nivel de vida que siempre ha soñado y del que, al fin, está empezando a disfrutar. Eso sí, le han contado tantas cosas de la valenciana que acude con ciertos reparos al encuentro.Una vez frente a frente, las cartas se irán poniendo sobre la mesa. La verdadera razón de ese encuentro es avisar a Federico de que la situación del país es irreversible. Concha sabe de buena tinta que su nombre figura en varias listas negras. La “gente como él” debería huir al extranjero lo antes posible. Por su propia seguridad. Federico no cree que la sangre llegue al río y que los ánimos se calmarán.Sin embargo, un terrible acontecimiento, el asesinato de José del Castillo a pocos metros del teatro, hace a Federico replantearse la situación. Quizá debería huir. Concha le dice que ella le puede facilitar en ese mismo instante un pasaje para México. No debe perder un minuto. Pero el poeta no tiene tan claro que ese sea su destino. España es su patria, y nunca se sentirá en ella en tierra extraña.nos remonta a los inmediatos prolegómenos de la Guerra Civil Española, el momento más convulso y terrible de nuestra historia reciente. Aunque si nos paramos a pensar, el clima político y social en 1936 no distaba tanto de lo que podemos vivir en el momento presente", explica el dramaturgo montillano.Nacido en Montilla en 1967, Juan Carlos Rubio comienza muy pronto a compaginar su trabajo de actor y presentador con la escritura de guiones televisivos () y cinematográficos () y como autor teatral.Su primer texto fue estrenado en 1997:. Desde entonces, han subido a los escenarios españoles sus obras. También ha estrenado en Perú, Chile, Puerto Rico, Venezuela, Costa Rica, República Dominicana, Cuba, México, Uruguay, Estados Unidos, Australia, Eslovaquia, Grecia e Italia.Como director teatral ha puesto en escena sus obras. Asimismo, ha dirigido, de Roger Rueff;, de David Mamet;, de Bernard Slade;, de Domingo Miras y, de Ángel Ruiz. También ha dirigido las galas del Festival Málaga Cine Español 2010 y los Premios MAX 2011.Ha obtenido, entre otros galardones, el Premio Ciudad de Alcorcón (1998) por; el Premio Teatro SGAE (2005) por; Mención de Honor del Premio Lope de Vega (2006) pory el Premio Lope de Vega (2013) porHa sido candidato al Goya 2009 en la categoría de mejor guión original pory en 2010ganó la “biznaga de plata” al mejor guión en el Festival Málaga Cine Español. Asimismo, en 2010 fue galardonado en Nueva York con el Premio HOLA, otorgado por la Asociación de Actores Latinos al mejor director por, por la misma que fue nominado en 2011 a los Premios ACE de Nueva York como director.