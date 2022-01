El PP demanda mayor inversión en el polígono Picos del Cigarral en los Presupuestos Municipales para 2022

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

El Partido Popular de Montilla presentó ayer sus principales propuestas al borrador de los Presupuestos Municipales para 2022 dado a conocer por el equipo de gobierno socialista. La apuesta por el desarrollo económico de Montilla a través de proyectos como el polígono de Picos de Cigarral, o inversiones para mejorar el aparcamiento en la zona centro, son algunas de las propuestas planteadas por los populares.En este sentido, la presidenta del PP montillano, Auxiliadora Moreno, aseguró que estas propuestas han sido consensuadas con todos los agentes montillanos para favorecer el desarrollo económico, cultural, educativo, social y de ocio de la ciudad. "Se debe de hacer una apuesta clara por el crecimiento económico de Montilla, el cual no tiene un papel predominante en el borrador de presupuestos presentado por el PSOE para este año", lamentó Moreno.Por ello, desde el Grupo Municipal del PP se demandará que se incremente las partidas en aquellos proyectos que "permitan crecer económicamente nuestra localidad a corto plazo". "No vamos a poner ningún problema a las inversiones que se tengan que realizar, pero que se hagan con criterio buscando las soluciones a los problemas reales que tiene nuestra localidad”, sostuvo, por su parte, el portavoz municipal, Javier Alférez.De esta forma, el PP rechaza el desarrollo del proyecto para la reconstrucción de los Arcos Puerta Aguilar y el Espacio Emprendimiento Cultural y Artístico en el Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio", a favor de destinar dichas partidas al desarrollo del polígono Picos del Cigarral, la adquisición de solares en la zona centro para crear aparcamientos, o la culminación del edificio de la Jefatura Policía Local para dotar a este servicio de mayor equipamiento y favorecer una sede estable para Protección Civil.Por otro lado, también reclaman que se habiliten partidas para la reparación de plazas y calles, así como de instalaciones deportivas o mejora de centros educativos, además de la dotación de una partida para la puesta en funcionamiento de los quioscos existentes en paseos y parques, entre otras propuestas.Respecto a la propuesta sobre el equipamiento de la sala museística dedicada al Gran Capitán, el PP ha solicitado que se mantenga la propuesta inicial aprobada en 2021 que ascendía a 72.800 euros, y no a los 350.000 euros que se recogen en el borrador.Finalmente, los populares han solicitado que el Plan de Medidas Urgentes de la Diputación se destine a habilitar partidas para promoción turística; ayudas a la contratación de jóvenes menores de 35 años, mayores de 45 años y mujeres víctimas de la violencia de género; ayudas al alquiler de vivienda y locales para jóvenes menores de 30 años; y a la supresión de barreras arquitectónicas en establecimientos.