Comisiones Obreras denuncia la "escasez" de personal docente y laboral en la vuelta a las aulas tras Navidad

La Federación de Educación de CCOO Andalucía ha denunciado la "escasez" de personal docente y laboral en la vuelta a las aulas tras el período navideño y en plena sexta ola de la pandemia de coronavirus. El sindicato recuerda que la contratación que ya se vio recortada de forma drástica en el mes de septiembre, coincidiendo con el inicio de curso, una circunstancia que ha hecho imposible la bajada de la ratio en todos los niveles y etapas educativas.En este sentido, la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Marina Vega, ha manifestado que esta situación ha provocado una "devaluación de los servicios" que ha obligado a la reincorporación presencial a las aulas "sin garantías de seguridad frente a la sexta ola y la nueva variante omicrom"."Las aulas no cuentan con medidores de CO; no se está guardando la distancia de seguridad de 1,5 m necesaria para evitar contagios; y deberían proporcionarse mascarillas FFP2, en especial al profesorado y personal laboral vulnegable al Covid-19. Además de dar permiso para los casos de contactos con positivos o confinamiento por sospecha de haber contraído el virus", ha apuntado Vega.En cuanto al personal laboral, ha expresado Vega, "este nuevo trimestre empieza peor aún, si cabe". "La escasez de personal es preocupante y los pocos efectivos que están trabajando no dan a basto en un marco donde los contagios crecen de forma exponencial y cuando la vacunación del alumnado de 6 a 12 años está lejos de finalizar", ha asegurado.