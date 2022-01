Buzón del Lector | Nuevo agradecimiento a Monsecor

MERCEDES JURADO GUTIÉRREZ

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

El Servicio de Atención a la Dependencia lleva más de veinte años prestando apoyo a las familias montillanas, que encuentran en éste una ayuda física y también espiritual a sus problemas domésticos. En mi caso, desde hace cuatro años, cuento con la ayuda de Monsecor para atender a mi marido, limitado por una enfermedad degenerativa.Desde el inicio de mi relación con esta empresa, he podido volver a disfrutar de una vida mucho más satisfactoria, al tener una garantía absoluta en el servicio que he recibido de todas las personas que me fueron adjudicadas, sobre todo de Ana Luque, que ha sido quien más frecuentemente nos ha acompañado y con la que conservo una relación muy cercana de amistad.Si tuviese que describir la experiencia de estos cuatro años, podría hablar de formación técnica, seriedad, compromiso, flexibilidad, cercanía, y una larga lista de adjetivos, todos positivos, que acompañan al servicio que he venido recibiendo de Monsecor (y de Ana en particular): una empresa montillana que nos ha venido atendiendo y a la que desde aquí quisiera desearle larga vida.