'Winable', del montillano José Luis Baños, recibe uno de los galardones 'Acceso' del Ayuntamiento de Jerez

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

El emprendedor montillano José Luis Baños recibió ayer un nuevo reconocimiento, el tercero en tan sólo una semana, por su proyecto enoturístico. El Ayuntamiento de Jerez le otorgó uno de sus premios, unos galardones que buscan distinguir en positivo a entidades que luchan por la accesibilidad e integración de las personas con discapacidad y visibilizan el esfuerzo de hombres y mujeres que representan el afán de superación y su esfuerzo personal por eliminar las barreras.Un reconocimiento que pone en valor el papel social del proyectouna iniciativa puesta en marcha hace dos años en la que este emprendedor montillano une su pasión por el enoturismo y su labor como voluntario en Down Jerez Aspanido, un colectivo que fomenta el respeto a las personas con Síndrome de Down y otras capacidades diferentes.La iniciativa, que nace de la unión de dos palabras inglesas –“wine” (vino) y “able” (capaz)–, ofrece la posibilidad de disfrutar de experiencias enoturísticas memorables de la mano de un equipo que, entre su personal, cuentan con la profesionalidad de dos jóvenes con capacidades diferentes, Antonio y Miriam."Estas personas con Síndrome de Down han recibido previamente una formación para prestar un servicio preciso y ejemplar, pues conocen a la perfección el procedimiento de la cata, así como los vinos que se van a servir", detalló el impulsor de, un proyecto que también ofrece visitas privadas a viñedos o actividades tan originales como yoga entre vides o siestas en una bodega, una actividad que tuvo un gran impacto mediático nada más presentarse.Este proyecto, que recibió el premio al Compromiso Social de losde la Asociación Española de Ciudades del Vino (Acevin) el pasado año, también ha permitido la creación dejunto al Lagar La Primilla, un vino inclusivo que puede adquirirse en la, cuyos beneficios se donan a la Fundación Down Jerez Aspanido para la formación e inclusión laboral de jóvenes con Síndrome de Down y discapacidad intelectual.