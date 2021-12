Tiempo de reflexión

Montilla C.F. 2--2 Chiclana C.F.

JOSÉ LUIS GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: MONTILLA C.F.

La victoria del Montilla C.F. ante el Atco. Espeleño hace dos semanas parecía un punto de inflexión, sin embargo, todo ha quedado en un intento fallido. La severa derrota consumada en Cabra por tres tantos a cero y el empate cosechado en el último suspiro ante el Chiclana C.F. en la jornada intersemanal, vuelven a sembrar las dudas en el cuadro de Jesús Fernández. En esta última cita, los montillanos eran incapaces de doblegar a un rival directo por la permanencia como es el cuadro chiclanero. Además de ello, las sensaciones no fueron positivas.El encuentro comenzó con novedades en sendos bandos. Tanto Fernández como José Román “Lupi” retocaban sus onces titulares con respecto a la jornada anterior. Centrándonos en el cuadro vinícola, el técnico daba entrada a Molero bajo palos, tras superar su lesión. De igual modo, Juanito y Santi Vázquez eran de la partida.Con esta perspectiva, el choque comenzó con un Montilla intenso sobre la meta visitante. Tras varios intentos, la ocasión más clara para los auriverdes fue obra de Bono. El atacante realizó una jugada personal que le permitió entrar dentro del área, blocando el cancerbero Navas el disparo de Bono en el mano a mano.A pesar de la ocasión, el Montilla fue decayendo en el transcurso de la contienda. El Chiclana se acomodó sobre el terreno de juego, tuvo paciencia y, tras un error grave en la defensa montillana, se puso por delante al borde del descanso. Agustín anotó en el minuto 43 el cero a uno, recogiendo un pase al segundo palo ante la pasividad vinícola. Sin tiempo para más, se llegó al descanso.Tras el paso por vestuarios, los de Jesús Fernández tuvieron una tímida reacción, en forma de dos disparos consecutivos; pese a ello, otro regalo a su rival complicó las posibilidades en el partido. A los 56 minutos, un balón cedido a Molero no fue interceptado por el guardameta, consiguiendo Cornejo robarle el esférico al cancerbero y anotar a placer el segundo para los foráneos.Los nervios aparecieron en el Montilla, no había claridad en los metros finales y el Chiclana dejaba pasar los minutos sin tomar riesgos innecesarios. El Montilla no daba señales de reacción y todo ello, provocó movimientos desde el banquillo. El técnico local realizó hasta cinco cambios, siendo dos de estas sustituciones claves en la recta final.Soto y Álex de la Cruz protagonizaron un desenlace de la contienda no apta para cardíacos con dos goles consecutivos. Primero, Soto acortaba distancias tras conectar un esférico colgado al área en el saque de una falta. Corría el minuto 81 de juego.El tanto dio un hilo de esperanza a los montillanos. Los chiclaneros no asumieron bien el golpe, cayendo en un desorden que, dos minutos después, Álex de la Cruz aprovechó. Un esférico centrado desde el costado se paseó por la frontal del área, Álex llegó desde atrás y con un disparo raso, mandó el balón al fondo de las mallas ante el delirio de la grada.Un Montilla que parecía abatido en el partido, fue capaz de alcanzar la igualada y conseguir un punto que le permite mantenerse fuera de la zona de descenso. Sin embargo, el equipo necesita mayor actitud y concentración en los encuentros.La situación actual no es la más favorable y en la próxima cita; los auriverdes viajarán a la localidad gaditana de Arcos de la Frontera para medirse al plantel arcense en busca de un triunfo que le de alas en la clasificación.Molero, Pedro Caballero, Juanito, Adri Delgado, Luque, Maleno, Alfonso Carraña, Manolete, Santi Vázquez, Javi Ruiz y Bono. También jugaron: Soto, José Carraña, Gonzalo, Chechu y Álex De la Cruz.Navas, Paradela, Legupín, Lebrón, Jaime, Argudo, Agustín, Caballero, Cornejo, Sergio y Diego. También jugaron: Fran, Migue, Vallejo, Óscar y Marcos Rodríguez.Agustín (m. 43);Cornejo (m. 56);Soto (m. 81);Álex de la Cruz (m.83).Ochoa Romano, Joaquín (Granada). Amonestó por parte local a los jugadores Alfonso Carraña y Álex de la Cruz. En el bando visitante, los amonestados eran Óscar, Legupín y Vallejo. Expulsó al jugador local, Soto, por doble amarilla (m. 90).Partido correspondiente a decimotercera jornada del Grupo 1 de la División de Honor, disputado en el Estadio Municipal de Montilla, ante unos 300 espectadores.