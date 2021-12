Montilla recupera la Capilla-Oratorio de Los Dolores

Montilla se encuentra de enhorabuena tras la recuperación de uno de los elementos más significativos de su patrimonio cultural, la Capilla-Oratorio de Nuestra Señora de Los Dolores, una estancia perteneciente a la Casa de las Aguas, cuya cúpula interior se encuentra decorada por los primeros realizados por José Garnelo y Alda junto a su hermana Elosia, en 1886.El proyecto para la recuperación de este espacio perteneciente al antiguo asilo de Los Dolores, ubicado en la plaza de Ángel Sisternes, se inició el pasado año 2020 con la consolidación de la estructural de la capilla ante el peligro de derrumbe que presentaba este espacio, apuntalado desde hace años con el objetivo de evitar desprendimientos a las instalaciones anexas de Cáritas, tras la eliminación de una edificación que soportaba el peso de la cúpula."La recuperación de la capilla es una gran noticia para Montilla que recupera parte de su patrimonio y ofrece una visión muy singular, dentro de la Casa de las Aguas y el Museo Garnelo, del pintor como un muralista de primer orden", reconoció el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, quien agradeció el apoyo de la Diputación de Córdoba, a través de sus subvenciones destinadas a la protección y conservación de bienes muebles e inmuebles del patrimonio histórico-artístico municipal, para el desarrollo de este proyecto que ha contado con una inversión cercana a los 120.000 euros.Esta capilla-oratorio fue promovida en el siglo XIX por Dolores Moreno, esposa de José María Sánchez Molero, ingeniero militar, arqueólogo, historiador e iniciador del Servicio de Abastecimiento de Aguas de Montilla en 1871. Un espacio, como destacó el director honorífico de la Casa Museo, José Antonio Cerezo, que permitirá completar el discurso museístico del Museo Garnelo pues, una vez cumplido el "reto" que suponía esta restauración, este espacio permitirá dar a conocer todas las facetas, estilos y técnicas de Garnelo, incorporando sus frescos.De esta forma, el trabajo desarrollado por las restauradoras María José Sánchez y Sonia Bolea, han permitido restaurar los frescos que se conservaron tras la actuación de consolidación de urgencia –un proceso en el que se cubrió con gasas las partes de pintura que aún se conservaban–, actuando sobre aquellos espacios más deteriorados, a la vez que se han actuado para reconstruir aquellos elementos que habían desaparecido, pero de los que se conserva documentación sobre su aspecto original."Después de retirar las gasas que se utilizaron para proteger la cúpula y pechinas, se ha trabajado en la fijación de la pintura, que tenía riesgo de desprendimiento y deformaciones por los efectos de la humedad, y se ha trabajado en devolver el aspecto original, especialmente en la zona baja de la cúpula y dos pechinas, que se había perdido en más del 70 por ciento", apostilló Bolea.Todos los elementos de esta joya arquitectónica están profusamente decorados con pinturas al fresco con un programa iconográfico que representa una composición alegórica al místico pensamiento de, en homenaje a la Virgen María, en el centro de la cúpula, en actitud orante y rodeada de grupos de ángeles y querubines. En las pechinas fueron representados los cuatro evangelistas y en la bóveda del altar mayor destaca un gran rectángulo cerrado por una elegante moldura sobredorada cuyo interior se reserva para la figura de Dios Padre Eterno.La capilla estuvo dedicada al servicio religioso hasta 1979 en que fue desacralizada. En el año 2000, el Ayuntamiento de Montilla adquirió el edificio en su totalidad para fines culturales y, tras una profunda reforma integral del edificio –la cual no contempló intervención alguna en el pequeño templo–, desde el año 2006, el antiguo palacete decimonónico alberga el Museo Garnelo, la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque y el Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Montilla.Culminada la recuperación del inmueble, desde el Ayuntamiento de Montilla se pretende trabajar a partir de ahora en la dotación de contenido para este espacio. Para ello, el alcalde de Montilla señaló que se trabajará junto a la Asociación "Amigos del Museo Garnelo".

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Asimismo, Llamas explicó que, si bien el proyecto para la iluminación de este espacio se encontraba dentro de la resolución provisional de la última convocatoria de ayudas al patrimonio de la Diputación, tal y, finalmente no contará con dichas ayudas "y que el Ayuntamiento consideraba que no se ajustaba a las expectativas de la actuación"."Se va a trabajar en otras líneas para llevar a cabo esta actuación, para lo que se está manteniendo contactos con la Fundación Endesa, si bien no descartamos desarrollar una iluminación provisional que daría realce a la capilla y permitiría poner este espacio al servicio de las personas que quieran visitar la Casa de las Aguas".