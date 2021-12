Futuro Singular demanda la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus para los usuarios de sus centros

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

La Fundación Futuro Singular, que cuenta en Montilla con un centro educativo y dos centros de día para adultos, ha denunciado el "desajuste" sufrido por sus usuarios en el calendario marcado para la administración de la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19, a la vez que recuerdan que al tratarse de personas con discapacidad, son un colectivo "especialmente vulnerable".A través de un comunicado, Futuro Singular ha mostrado su sorpresa por un cambio en el criterio seguido durante el proceso de vacunación de la primera y segunda dosis de la vacuna, lo que ha provocado que "con los efectos amenazantes de la sexta ola, haya decenas de usuarios y usarías sin vacunar."El criterio seguido en la vacunación ha dejado sin la tercera dosis a todas las personas que asisten a nuestros centros de día y centros ocupacionales, excepto las mayores de 60 años y las personas con Síndrome de Down mayores de 40 años", apuntan desde la Fundación.Una situación "muy preocupante" que ha sido trasladada a la delegada de Salud y Familias, Dña. María Jesús Botella, así como a Plena Inclusión Andalucía para hacer la correspondiente consulta a la Dirección General de Servicios Sociosanitarios."Ambas vías nos responden que la vacunación va “según la norma”. Sin embargo, esta norma no es coherente y no se aplica de igual forma en las distintas provincias de Andalucía, y dentro de la provincia de Córdoba, en las distintas entidades", sostienen desde Futuro Singular.Una incertidumbre que, pese a todo, esperan que obtenga una respuesta por parte de la Administración y se vacune a la mayor brevedad posible a los usuarios de su centro, "personas con alto riesgo de contagio frente al coronavirus".