El programa 'Ponte en mi lugar' recupera su jornada de juegos educativos sobre discapacidad para escolares

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: I. TÉLLEZ

Dos años después de su última edición, el programa, impulsado por el Ayuntamiento de Montilla en colaboración con AMFIMO y la Fundación Futuro Singular Córdoba, ha celebrado una jornada de sensibilización en el Pabellón Municipal de Deportes. A través de diferentes juegos dinámicos y educativos, más de 200 escolares de 5º de Primaria de todos los centros educativos de la ciudad comprobaron en su propia piel las dificultades diarias a las que se enfrentan estas personas.La actividad, que se celebró este miércoles ante la celebración del Día Internacional de las Discapacidad, que tiene lugar cada 3 de diciembre, volvió a contar con el apoyo de los alumnos del ciclo de Actividades Físico Deportivas del IES Emilio Canalejo Olmeda, responsables del desarrollo de la jornada educativa. "Es una iniciativa muy importante para que los menores sepan qué problemas tienen las personas con diversidad funcional y hacerlo a través de ponernos cada uno en la piel del otro”, destacó el concejal de Servicios Sociales, Valeriano Rosales.Para ello, como señaló Pedro Barbero, profesor del Ciclo Formativo de Educación Deportiva del IES Emilio Canalejo, los diferentes juegos diseñados por los alumnos del ciclo de Actividades Físico Deportivas estuvieron dirigidos a que los niños experimentasen las sensaciones que las personas con discapacidad pueden tener "no solo en el ámbito deportivo sino también en el ámbito de la vida cotidiana", recreando para ello unos Juegos Olímpicos con el objetivo de fomentar valores como la superación, el compañerismo y el respeto "muy al hilo de lo que estas personas con capacidades diferentes exigen en su día a día a la sociedad".De esta forma, el programa del Ayuntamiento de Montilla para la sensibilización y la concienciación sobre las necesidades de las personas con alguna discapacidad funcional acumula 17 años de trayectoria en los que se ha trabajado con más de 4.500 escolares de Montilla, así como de otros municipios como Aguilar de la Frontera, a lo largo de sus diferentes ediciones."Estas jornadas son muy importantes para sensibilizar a los niños porque no sólo se conciencia en aspectos de accesibilidad, sino también a nivel inclusivo, porque las personas aún tienen miedo a hablar o compartir con personas con discapacidad porque piensan que no las van a entender o no tienen los mismos gustos", señaló, por su parte, Nazaret Rojano, directora de Futuro Singular en Montilla.Por su parte, Pepi Hidalgo, presidenta de AMFIMO, agradeció la posibilidad de dar visibilidad que ofrece el programa, que también desarrolla otras actividades de concienciación como concursos de dibujo y literarios, a la vez que favorece el trabajo conjunto entre todos las asociaciones que luchan por la inclusión de las personas con discapacidad.