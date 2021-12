Cruz Roja Juventud ultima el reparto de juguetes para más de 800 menores en riesgo de exclusión de Córdoba

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

Cruz Roja Juventud ultima estos días en la provincia de Córdoba el reparto entre las familias de la campaña, merced a la cual más de 800 menores en situación de vulnerabilidad de distintos municipios de la provincia se encontrarán en sus casas juguetes el día de Reyes.“Estamos finalizando ya la campaña. En las próximas semanas haremos las últimas entregas a las familias que lo han ido solicitando”, explicó Davinia Navarro, técnica de la entidad. El reparto se lleva a cabo en la capital y en los otros once municipios donde Cruz Roja cuenta con asamblea: Hinojosa del Duque, Baena, Lucena, Montilla, Priego de Córdoba, Peñarroya-Pueblonuevo, Puente Genil, Pozoblanco, Palma del Río, Rute y Villanueva de Córdoba.En otro año muy difícil para muchas familias cordobesas, “hay que agradecer sobremanera la solidaridad de la ciudadanía, que de forma individual u organizándose a través de grupos de amigos, centros educativos o empresas, ha querido aportar su granito de arena para que ningún niño o niña se quede sin regalos”, destacó Navarro.“Como siempre, nos hemos centrado en aquellas familias que tienen más dificultades para asumir los gastos básicos, para que sus hijas e hijos no se queden sin los regalos que hacen tanta ilusión recibir cuando llegan estas fechas”, añadió la técnica de Cruz Roja Juventud.Unas dificultades que, como consecuencia de la crisis socioeconómica generada por la Covid-19, se han agravado para muchas de las familias que venían siendo atendidas por la organización, así como para otras muchas que se han visto obligadas a recurrir a las ayudas sociales por primera vez durante la pandemia."Y en estos tiempos en los que toca de nuevo pasar mucho tiempo en casa y limitar las interacciones sociales, se antoja especialmente importante garantizar el derecho al juego de la infancia más vulnerable", señalaron desde la institución.La campaña se ha lanzado de manera simultánea en todo el país, con el objetivo nacional de recoger más de 115.000 juegos y juguetes nuevos, no sexistas y no bélicos, que se entregarán antes del 6 de enero a las familias de 60.000 niños y niñas en situación de vulnerabilidad, que no tienen garantizado su derecho al juego.Un año más, además de la entrega de juguetes en los distintos puntos de recogida y centros de Cruz Roja habilitados, se podía colaborar con la campaña realizando donaciones en la web de Cruz Roja, a través del teléfono 900 104971 y mediante el envío de SMS con la palabra JUGUETE al 38088 (3 €), que se destinarán íntegramente a la compra de juguetes para niños y niñas de familias en dificultad social.