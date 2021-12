Buzón del Lector | Otra vez pagan los niños

AMPA VICENTALE

Nos encontramos en nivel 2 de alarma porque la cosa está muy mal, eso lo sabemos todos. Hay que ser responsables, es por la seguridad de todos pero: aforo de los bares al 100 por cien, teatros, exposiciones..., cotillones siguen adelante o las reuniones particulares con grupos numerosos. Eso sí, lo que se veía venir: "vamos a tomar medidas después de año nuevo que los niños no influyen en la economía, ni protestan".De nuevo los niños, los últimos a los que se les permitió salir a pasear a la calle, los que estuvieron casi un año detrás de una pantalla dando clase, los que siguen en sus colegios con todas las medias de seguridad e higiene marcadas desde el principio de esta pandemia. Pero bueno, ellos lo comprenden, benditos sean.Hoy nos enteramos que la cabalgata se suspende, por seguridad, porque es lo más lógico. Creemos que nos perdimos hace tiempo en todo esto de las medidas anti-covid, creo que cómo muchos. ¿La cabalgata es un evento al aire libre? ¿Las carrozas se pueden pasear en zonas amplias y alejadas porque van tiradas de vehículos, con la gente en las aceras con sus mascarillas y distancia para verlas? ¡Ah, perdón! Que después la gente se queda en la calle, entra a los bares, se van de casa en casa… por eso, los niños que son muy responsables, velan por nuestra seguridad y se quedan de nuevo sin nada. ¡Grandes estos pequeños!La cabalgata este año ha hecho aguas desde el principio, quizás las AMPA cometimos un error el día que el Ayuntamiento nos reunió, allá por el mes de noviembre, para decirnos que salíamos. Tendríamos que haber dicho "no", pero claro, hubiéramos sido los "malos".Aquel día la reunión fue un mar de dudas: ¿Salimos? ¿Cuáles son las medidas de seguridad? ¿Cuántos niños subimos, todos de su grupo burbuja de clase? ¿Cuál será el recorrido y dónde montamos dado que la Puerta de Aguilar y las naves de Ciatesa están en obras? Solo se nos dijo: "adelante, lo que ustedes veáis bien y seguro, subir los niños de siempre, ya se os busca un lugar para las bateas, el recorrido el mismo, claro, ……iremos viendo, todo adelante".Pues llegó el puente de diciembre, clave que para las AMPA nos organicemos y montemos todo. Pues ni lugar de montaje, ni recorrido, y de nuevo preguntamos si seguíamos adelante ante la subida de casos. La respuesta siempre fue afirmativa y escueta: "estamos en ello todo se va arreglar, sí seguir adelante".Finalmente se consiguió un lugar de montaje –cómo hemos montado y qué hemos trapicheado para los horarios que se nos impusieron, mejor no lo contamos porque necesitaríamos un libro–, gracias a una persona que nos ha facilitado las cosas siempre que se le ha pedido, porque si no hubiera sido por él. Gracias Juan.El recorrido fue otra odisea, pero finalmente premió el razonamiento y se consiguió un recorrido lógico para los tiempos que corren –zonas amplias y alejadas de calles estrechas evitando aglomeraciones– tras el no poco pataleo y aporte de las AMPA. Tampoco entonces se nos habló claro a tenor de otras versiones que hemos podido escuchar en estos días en la calle.Llevamos más de una semana preguntando si seguimos adelante, si rematamos montaje, si recogemos chuches y regalitos para nuestras carrozas... Y la respuesta ha sido positiva hasta ayer por la tarde, o simplemente recibíamos un "lo estamos estudiando".Y sin más, hoy se cancela, con todo listo o casi, y una inversión que supera en muchas ocasiones la ayuda aportada por este nuestro Ayuntamiento para poder conseguir la carroza que queremos. Quizás este es el menor de los problemas, o las horas de trabajo y lucha de familias voluntarias que hay detrás de cada una de ellas para hacer magia por un par de horas a los niños montillanos.Personalmente nos duele más el rato que llevan los niños de Montilla indignados y enfadados porque se les he dicho que no hay carrozas. "¿Otra vez nosotros, pero porqué? Todo el mundo está en la calle. ¿Los Reyes no nos van a traer regalos? Si me voy a poner la mascarilla…".Señores, ser político es ser resolutivo y buscar alternativas. Sacar las carrozas a la calle a zonas amplias de Montilla, sin tirar –si queréis– ni un caramelo para evitar aglomeraciones, no es ningún acto de locura. Ser humilde y reunir a los grupos implicados y pedirles opinión buscando una solución es querer sacar esto adelante con seguridad, lo demás, perdonad que os lo digamos, es imposición, y de cara a la galería decir que se han tomado medidas... nos reímos por no llorar.A la persona que ha tomado esta decisión, solo le pedimos un poquito de esto que está tan de moda últimamente; “empatía” con los más pequeños. La noche de Reyes es mágica y de ilusión, que no se nos olvide porque creo que estos dos años han borrado estas palabras de nuestra mente, no solo el 6 de enero, sino todos los días del año.