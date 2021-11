Todos a una

Montilla C.F. 1--0 Atco. Espeleño

JOSÉ LUIS GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: MONTILLA C.F.

El Montilla C.F. sorprendió al imbatible, hasta la fecha, Atco. Espeleño, en el Estadio Municipal. Los hombres de Jesús Fernández, en una muestra de oficio e intensidad grupal a lo largo de todo el encuentro, obtenían un triunfo balsámico por un tanto a cero ante su afición en un partido que puede servir de punto de inflexión.De este modo, el encuentro comenzó con novedades en el once vinícola con respecto a la pasada jornada, siendo de la partida José Carraña y Luque. Por el bando visitante, Juan Carlos Quero mostró una alineación con variaciones, con hasta seis cambios en el cuadro titular en comparación con la contienda anterior frente al Bollullos C.F.Con esta perspectiva, el choque tuvo unos primeros compases de alta presión por parte vinícola a la salida de balón del cuadro foráneo. El Atco. Espeleño no se encontraba cómodo, viéndose a un Montilla valiente y con ganas de tomar las riendas desde el inicio.En una de las primeras acciones ofensivas del encuentro, una falta botada por Adri Delgado se coló en la meta defendida por Arti. Un disparo alto y contundente que fue inapelable para el cancerbero rojillo. Corría el minuto 8 de partido. El tanto trajo el júbilo a las gradas del Estadio Municipal.Tras el gol inicial, el plantel visitante intentó reaccionar lo antes posible, teniendo la ocasión más clara a su favor a los 14 minutos de juego. Un barullo dentro del área finalizó con un taconazo de Adriano que Maleno sacó bajo palos. A pesar de la ocasión, los montillanos no se atemorizaron y continuaron mostrándose seguros de sus posibilidades de triunfo en el encuentro.No hubo un dominador claro en el resto del primer acto, observándose un Montilla sin prisas, comprometido en el esfuerzo en todas sus líneas y contrarrestando los arreones de un Espeleño que, a pesar de los intentos, fue incapaz de hincarle el diente al cuadro local. Sin tiempo para más, se llegó al descanso.Tras el paso por vestuarios, el Espeleño dio un paso adelante en los primeros minutos. Los de Juan Carlos Quero buscaron con mayor insistencia la portería de Pedro Rider, siendo el cancerbero auriverde uno de los grandes protagonistas del partido.A pesar de su juventud y de la gran responsabilidad que ha adquirido en las últimas jornadas con la titularidad; el joven cancerbero mostró su seguridad en todo momento, transmitiendo una sensación de control que facilitó mucho el trabajo a sus compañeros en la retaguardia.Gracias a Pedro y la defensa, con una gran actuación de Caballero, Alfonso Carraña, Maleno y Manolete, los acercamientos espeleños eran estériles. Además de ello, la salida a la contra bajo la tutela de Javi Ruiz, Adri Delgado y Chechu, permitió al Montilla merodear la meta visitante en varias ocasiones.Bono y Luque, los hombres más adelantados, tuvieron sus opciones, destacando un remate de cabeza de Luque que se marchó desviado. El propio Luque, más participativo y con mayor presencia en ataque que en anteriores días, fijó a la defensa rojilla en numerosas ocasiones, provocando la superioridad local en acciones ofensivas. Pese a ello, los intentos de uno y otro equipo no movieron el marcador.El Espeleño fue decayendo, poco a poco, en el partido. Su cantidad y calidad en la parte de arriba –con hasta cuatro atacantes–, no fue suficiente para hacer mella en los de Jesús Fernández. Ya en la recta final, el choque entró en una dinámica de idas y venidas donde los montillanos tuvieron en las botas de Gonzalo y Álex de la Cruz dos lanzamientos que estuvieron cerca de ver portería. Soto y Santi Vázquez, con su entrada en la recta final, daban el último aliento a los suyos para amarrar el triunfo.Con esta victoria, el Montilla C.F. se coloca en decimoprimera posición, con 16 puntos. La igualdad en la categoría queda reflejada en una clasificación que sitúa a los vinícolas a tres puntos de la cuarta plaza y dos por encima de la primera vacante del descenso. La próxima cita para los auriverdes será este domingo, a las 17.00 de la tarde, en un nuevo derbi provincial ante el Egabrense C.D., en territorio subbético.Pedro Rider, Pedro Caballero, Adri Delgado, Luque, José Carraña, Maleno, Alfonso Carraña, Jesús Bono, Javi Ruiz, Manolete y Chechu. También jugaron Juanito, Soto, Santi Vázquez, Gonzalo y Álex de la Cruz.Arti, Figueroa, Mateo, Santacruz, Edu, Polaco, Antolín, Guille, Adriano, José Manuel y Manolo. También jugaron Osuna, Rojas, Pablo, Diego, Manu y Marcos.Adri Delgado (m. 8).Delgado Beltrán, Nieves Herminia (Granada). Amonestó por parte local a los jugadores Pedro Rider, José Carraña, Maleno, Alfonso Carraña y Javi Ruiz. Por parte visitante amonestó a Mateo, Santacruz, Antolín y Manolo.Partido correspondiente a la decimoprimera jornada del Grupo 1 de la División de Honor Sénior, disputado en el Estadio Municipal de Montilla ante unos 500 espectadores.