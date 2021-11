Redención bajo la lluvia

Llegó el Montilla C.F. a la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra en un lluvioso día con la intención de recuperar la buena dinámica después de la derrota de la semana pasada. Con la entrada en el once del recuperado Gonzalo, los de Jesús Fernández disputaron una primera parte muy igualada en la que las ocasiones por parte de ambos equipos se fueron rotando.Varias internadas de Gonzalo, que no fue capaz de definir correctamente, fueron las primeras ocasiones claras. Aunque la más clara de todas la tuvo Santi poco antes del descanso, pero no fue capaz de finalizar un uno contra uno con el portero sevillano, llegando al intermedio del partido con 0-0 en el luminoso.Tras el paso por vestuarios, el partido siguió con la misma dinámica, con idas y venidas de ambos equipos pero con un Montilla que intentó controlar más el esférico bajo la fuerte lluvia. Para intentar revertir la situación y conseguir la victoria, Jesús Fernández realizó varios cambios en el equipo, dando entrada a José Andrés Carraña, Guti, Antonio Lucena y Juanito.Los cambios dieron resultado, ya que José Andrés, a los pocos minutos de entrar al campo, batió al portero con un excelente disparo lejano colocando el 0-1, que sería definitivo, en el marcador. Tras el gol, el Montilla siguió controlando el esférico y midiendo bien los tiempos hasta que el árbitro pitó el final, consiguiendo el conjunto vinícola su tercera victoria de la temporada.La próxima jornada los jugadores dirigidos por Jesús Fernández recibirán al Atlético Onubense en el Estadio Municipal montillano, con la intención de seguir con esta buena dinámica en la busca de conseguir el objetivo propuesto.