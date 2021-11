Los expertos alertan del mapa de valoración "érroneo" establecido en Montilla por la Dirección del Catastro

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO

El próximo uno de enero de 2022 entrará en vigor el nuevo valor de referencia que determinará los impuestos que debe pagar quien compre una vivienda de segunda mano o quien herede o reciba en donación una casa. Para ello, la Dirección General del Catastro ha publicado el nuevo mapa de valores que determinará el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y para el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISyD), un documento que, según los expertos en valoraciones catastrales, ha sido diseñado "desde el desconocimiento de la realidad" en municipios como Montilla.El montillano Francisco Jiménez, de la firma especialista en servicios catastrales, valoración y fiscalidad inmobiliaria Aeconomi, sostiene que los valores establecidos en Montilla reflejan una "descomunal chapuza" como consecuencia de los 'edificios tipo' y precios establecidos.En este sentido, el experto indica que el nuevo mapa establece, por ejemplo, unos valores de referencia más bajos en la calle Ancha que los pisos en torno a la Plaza de Los Salesianos, del instituto Inca Garcilaso, la zona de Los Jacintos y hasta el final de Avenida Antonio y Miguel Navarro, una de las zonas más caras de Montilla según el mapa publicado por la Dirección General del Catastro."No es necesario ser experto en valoración para comprender que esto mapa no tiene nada que ver con la realidad del mercado de Montilla. Salta a la vista que quien ha elaborado el mapa de valores no conoce para nada Montilla y mucho menos su mercado inmobiliario. Pero no es un caso aislado de Montilla, y existen otros municipios en lo que la ponencia de valores catastrales está totalmente obsoleta", apunta Jiménez, quien lamenta que la ciudadanía no sea consciente del "drástico cambio" que supondrán estos valores a partir del próximo año.De esta forma, y según el mapa de valores publicado en el BOE el pasado 13 de octubre, los precios establecidos arrojan "valoraciones erróneas" como el 'producto inmobiliario representativo' en la zona de las Casas Nuevas antes citadas supondrá que un piso de 90 metros cuadrados, de calidad media y con 40 años de antigüedad, sin reformas y estado de conservación normal, tendría un valor de referencia de 960 €/m², "muy por encima de la realidad".A esta valoración errónea, según indica Jiménez, se le suma el hecho de que a partir del próximo año será el contribuyente quien, en el caso de no estar de acuerdo con este el valor de referencia, deberá demostrarlo ante la Administración y no al contrario, como venía ocurriendo hasta ahora. De este modo, serán los compradores o herederos quienes justifiquen que el valor de referencia de Catastro no se corresponde con el valor de mercado. "Esto es un palo para el contribuyente", sostiene el experto en servicios catastrales.