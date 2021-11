La Hermandad de Jesús Preso pone a la venta cartones benéficos para favorecer la restauración de su titular

I. TÉLLEZ / J.P. BELLIDO

La Hermandad de Jesús Preso y María Santísima de la Esperanza ha puesto en marcha la venta de un cartón-benéfico con el objetivo de financiar el proyecto de restauración y limpieza de su imagen titular. Los participantes, además de colaborar con este proyecto, podrán ganar premios en metálico coincidiendo las tres ultimas cifras con los sorteos de la ONCE de lunes a viernes.Los cartones-benéficos pueden adquirirse en Cafetería Capuchinos, Flores Eva, Saneamientos Bujalance, Singularplus, Moramar-Obrador San José, El Telar, La Tahona de San Antonio y Librería Gonzalo Leiva. Actualmente, según ha informado la Hermandad de Jesús Preso y María Santísima de la Esperanza, la imagen se encuentra en los talleres del imaginero cordobés Antonio Bernal.La imagen de Jesús Preso fue realizada en 1954 por el escultor valenciano Amadeo Ruiz Olmos. "El artista se distinguió sobre todo en imaginería cofrade, pero también Escultura y Dibujo Artístico, disciplinas que impartió como profesor en la Escuela de Artes y Oficios de Córdoba", explica la historiadora Elena Bellido, directora de la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque.Ruiz Olmos trabajó preferentemente para Jaén, donde destacan las imágenes de la Virgen de la Amargura de Baeza; Nuestro Padre Jesús de la Paciencia de Andújar; el Cristo de la Humildad de la Iglesia de San Pablo de Úbeda o el Cristo de la Expiración de la Hermandad de “Los Borrachos” de Lopera. No obstante, una de sus obras más importantes es la Última Cena de Cristo con sus apóstoles, compuesta por 13 figuras de talla completa que Amadeo Ruiz Olmos realizó entre 1954 y 1958."En Córdoba también tenemos importantes ejemplos de escultura civil o religiosa ejecutados por Amadeo Ruiz Olmos, como la estatua en bronce de Maimónides situada en la Plaza de Tiberiades, el Triunfo de San Rafael instalado que corona el Puente de San Rafael o el Mausoleo de Manolete en el cementerio de Nuestra Señora de la Salud", recuerda Bellido.En el ámbito de la imaginería cofrade, de su gubia nació la imagen del Santísimo Cristo de la Clemencia, que desde 1949 acompaña en la tarde del Viernes Santo a la Real, Venerable e Ilustre Hermandad Servita de Nuestra Señora de los Dolores Coronada de Córdoba, o el Santísimo Cristo Resucitado de Montoro. No obstante, por el extraordinario parecido que guardan con Nuestro Padre Jesús Preso de Montilla, destacan las imágenes que, con la misma advocación, existen en El Carpio y Castro del Río.Ruiz Olmos, que también esculpió la imagen del Santísimo Cristo del Amor que procesiona en Montilla la noche del Miércoles Santo, así como la Virgen de las Viñas que recibe culto en la ermita de La Merced, fue miembro correspondiente de las Reales Academias de Córdoba y Valencia."Además, en 1948, se hizo con el Premio Nacional de Escultura, lo que da idea de la importante apuesta que hizo la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Preso y María Santísima de La Esperanza, al encargar la talla de su imagen titular a un escultor más que consagrado"m subraya la directora de la Casa de las Aguas.La talla de Jesús Preso fue encargada y donada por Dolores Velasco, viuda del que fuera hermano mayor de la cofradía, Manuel Jiménez León, una de las personas que más aportaciones han realizado a la Semana Santa de Montilla. Durante su mandato, que comenzó en 1926, implantó el actual hábito, que se compone de túnica blanca y capirote morado. Gracias a la combinación de colores de la nueva indumentaria, la cofradía de La Rosa empezaría a ser conocida en la localidad como la “Hermandad de los Panciblancos”.