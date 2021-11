Jugadores de ruleta famosos en el mundo

La ruleta es uno de los juegos más antiguos del mundo. Blas Pascal, un matemático de origen francés, fue en el siglo XVII el responsable de crear la primera versión de la ruleta con treinta y seis números, y su objetivo era crear una máquina que, después de un primer impulso, fuese capaz de seguir girando sin energía externa, y lo logró. Sin embargo, no fue hasta dos siglos más tarde cuando los hermanos Blanc la convirtieron en un juego de apuestas que perdura, en constante evolución, hasta nuestros días. Hoy además existen versiones online como la que se ofrece enmediante la cual casi cualquier persona puede acceder a ella desde cualquier lugar donde esté.A lo largo de la historia han existido numerosos jugadores famosos como el hermano de Napoleón I, Charles Lucien Bonaparte también conocido como el príncipe canino. Este contando con una fortuna casi infinita se podía permitir apostar cuantiosas sumas de dinero, lo que le llevó a ganar en un casino francés más de 700 millones de francos allá por el año 1852. Acabó con las existencias de dinero de aquella casa ya que por aquel entonces no existían las fichas sino que se jugaba con monedas de oro.Más tarde acabó abriendo su propia sala de juegos de casino y así se convirtió en uno de los más famosos jugadores de ruleta de la historia, además poseía una gran habilidad para abandonar la mesa mientras ganaba y luego no volver, así consiguió amasar esas grandes sumas de dinero.Otro famoso jugador de ruleta fue Francois Blanc, que junto a su hermano Louis, fueron los responsables de convertir la ruleta en un juego de apuestas.Fue uno de los mayores influyentes del juego y era conocido como el Mago de Montecarlo, debido a que llevó la fortuna al casino de Bad Homburg cuando se mudó a Alemania y en las salas de juego de París logró los más increíbles resultados.Además, eliminó el doble cero de la ruleta logrando un avance más importante aún que en el aspecto económico y administrativo de los casinos, siendo también el primero en crear un centro de ocio y entretenimiento en el que todavía hoy se inspiran los casinos más modernos ofreciendo a los clientes restaurantes, centros de masajes y otras instalaciones para atraer al público.Entre los jugadores más famosos de la ruleta, también figura el español Thomas García. Nacido en Barcelona, se decía que era un vendedor ambulante con pasión por el juego, pero hay quienes creen que era un jugador experto e inteligente. Él apostaba grandes sumas de dinero y ganaba a menudo, llegando a acumular una fortuna de más de trescientos mil florines en el casino Bad Homburg. Utilizaba numerosas estrategias aunque no siempre fueron ganadoras, aún así se convirtió en uno de los jugadores más destacados de la época.El estadounidense William Darnborough poseía una casa de juegos de azar en Illinois pero antes de cumplir los treinta emigró a Europa donde frecuentaba el casino de Montecarlo. Su estrategia tenía que ver con apostar regularmente para averiguar el área de caída de la bola. De esta forma consiguió en tan solo seis meses una fortuna de dos millones de francos, así se retiró y vivió el resto de sus días en Londres rodeado de todo tipo de lujos.Joseph Jagger pasó años en el casino de Montecarlo donde ganó unas ochenta mil libras. En aquella época las mesa estaba obligada a cerrar si el crupier no tenía el montante necesario para pagar las ganancias, Jagger fue capaz de ganar todo el bote de una mesa convirtiéndose en una figura inmortal de la ruleta. La clave de su éxito fue que observó que algunas ruedas de la ruleta tenían defectos de fabricación y lo utilizó a su favor y predecir dónde caería la bola con gran acierto.Finalmente y ya más actual Gonzalo García Pelayo se organizaba con miembros de su familia para estudiar las imperfecciones de la ruleta en el Gran Casino de Madrid, así en 1992 ganó 70 millones de pesetas, y posteriormente más de 240 en diversos casinos europeos. A pesar de la investigación de la justicia, finalmente se determinó que no habían violado ninguna regla y pudieron conservar sus ganancias.