El viajero feliz

Bollullos C.F. 1--1 Montilla C.F.

JOSÉ LUIS GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: MONTILLA CF

El Montilla C.F. sigue mostrando una imagen muy satisfactoria lejos de su feudo. Con diez puntos, el cuadro auriverde es el segundo mejor visitante de la categoría. Con esta perspectiva, los montillanos sumaron un meritorio empate ante el Bollullos C.F. en tierras onubenses. En un partido igualado, con alternativas en ambas áreas y con emoción hasta el final, los auriverdes se adelantaron en el marcador al inicio del segundo acto, alcanzando la igualada el cuadro local poco después.Así, el choque comenzó con el mismo once inicial de la semana pasada por parte montillana, a excepción de Pedro Rider; el cancerbero sustituyó a Molero bajo palos. Con respecto al equipo bollullero, José Carlos 'Kuiki' realizó modificaciones en su equipo titular, dando entrada a Pomares, Antonio Clavijo y Kata. De este modo, los primeros compases se sucedieron sin un dominador claro, buscando ambos equipos controlar el esférico sin demasiado éxito.Los intentos por alcanzar la portería rival eran esporádicos, no llegando la primera ocasión clara hasta el minuto 29. Un centro al área de Gonzalo se paseó por el área chica sin encontrar el remate por parte de Manolete ni Santi Vázquez. Ambos se quedaron a escasos centímetros de conectar con el balón. Instantes antes de esta oportunidad, Antonio Luque se marchó del terreno de juego por lesión, dejando su lugar a sus compañero Antonio Lucena.Llegados al minuto 34 de la contienda, Antonio Vega tuvo la primera opción para los bollulleros con un disparo desde la frontal que se marchó cerca de la portería montillana. De ahí al descanso, varias pérdidas de balón provocaron una serie de contras sobre el área auriverde; no obstante, no hubo excesivo peligro para Pedro Rider, bien resguardado por sus compañeros en defensa. Sin tiempo para más, se llegó al tiempo de descanso.Tras el paso por vestuarios, el segundo acto tuvo un primer tramo repleto de emociones. Se adelantó el Montilla en el marcador merced a un gol de bella factura anotado por Santi Vázquez. Una falta botada por Chechu permitió a Vázquez cabecear el esférico al fondo de las mallas con un perfecto giro de su testa. Era el minuto 51 de juego.Poco duro la alegría a los visitantes. Un córner al corazón del área auriverde lo aprovechó David Ordóñez para llegar desde atrás y libre de marca anotar el empate a uno. Corría el minuto 62 de partido. Todo se igualaba de nuevo. Ambos banquillos se movían en busca de nuevas posibilidades para afrontar la recta final del choque.Entre los cambios, destacó el debut de Jesús Bono con la elástica montillana. El atacante, con una dilatada trayectoria en equipos de Tercera División y División de Honor; pudo ayudar a su equipo en la parcela ofensiva, contando el plantel foráneo con varias ocasiones. Adri Delgado con una un lanzamiento que Carlos Soler mandó a córner con dificultades, una galopada de Alfonso Carraña que acabó con el defensa dentro del área y disparando sobre la meta local; así como varios centros que no encontraron rematador, fue lo más destacado.En el otro bando, un disparo lejano que Pedro Rider tuvo que sacar con una excepcional estirada, junto a un arreón final que solventó la defensa montillana, serían las opciones más claras. Pese a todo lo anteriormente señalado, el marcador no sufrió variaciones y el colegiado señaló el pitido final con un merecido reparto de puntos.La próxima cita para el conjunto de Jesús Fernández será este domingo, a las 12.30de la tarde, en el Estadio Municipal ante el Castilleja C.F.Carlos Soler, Andrés, Iván Iglesias, Antonio Clavijo, Cristian, Dani Pérez, Antonio Vega, Pomares, David García, Kata y Antonio José. También jugaron: David Ordóñez, Samu Gómez, Manu Torres y Guisado.Pedro Rider, Pedro Caballero, Antonio Luque, Adri Delgado, Gonzalo, Maleno, Alfonso Carraña, Manolete, Santi Vázquez, Javi Ruiz y Chechu. También jugaron: Soto, Juanito, José Carraña, Jesús Bono y Antonio Lucena.Santi Vázquez (m. 51);David Ordóñez (m. 62).Michán Pina, del colegio sevillano. Amonestó por parte local a los jugadores Andrés, Cristian y Samu Gómez. En el lado visitante, fue amonestado Pedro Caballero.Partido correspondiente a la novena jornada del Grupo 1 de la División de Honor, disputado en el Estadio Eloy Ávila Cano, de la localidad de Bollullos Par del Condado, ante unos 400 espectadores.