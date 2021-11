El Bruni Glass Iberia Montilla suma una nueva victoria frente al New Córdoba en su regreso a la competición

El resto del choque fue más plácido para los montillanos, que pudieron al fin desarrollar su juego con diferencia que rondaban los 20 puntos. El New Córdoba intentaría recortar la distancia en el cuarto periodo, aunque el buen juego montillano permitió alcanzar el final de partido y la victoria por 78-57.

Tras dos semanas consecutivas sin competición, el Bruni Glass Iberia Montilla regresó el pasado fin de semana con una nueva cita de la Liga Provincial en el Pabellón Municipal. Los pupilos de Agustín Leiva recibían en casa al New Córdoba con el objetivo de recuperar la buena senda competitiva, como así fue. Un arranque notable de los montillanos permitió adquirir pronto las primeras ventajas.Tras el buen arranque de los montillanos, un parcial de 0-6 hizo que los visitantes entraran también ritmo de partido, aunque la inercia era claramente favorable el Bruni Glass, que acabó el cuarto con 22-15. Una ventaja que se mantuvo en el segundo periodo, aunque ahora con unos minutos de intercambio de canastas.De nuevo una reacción del New Córdoba permitió que el choque se igualara hasta el 29-28. Momento se irregularidad que fueron reconducíos también tiempo muerto local. Mejoró el cuadro vinícola en la recta final del primer tiempo y ambos conjuntos se marcharon a vestuarios con 38-33. Desde luego, el partido no estaba para nada cerrado.Era necesario un empujón definitivo tras el paso por vestuarios, y este tuvo lugar con un parcial favorable de 17-2 en apenas cinco minutos, que llevó el resultado a una distancia que ya sería inalcanzable para los visitantes.