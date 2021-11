CCOO exige mejoras para los bomberos del Consorcio

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL



La Sección Sindical de CCOO en el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios (CPPEI) se concentró ayer a las puertas de la Diputación de Córdoba para exigir el cumplimiento de los acuerdos adoptados en materia de personal y de dotación de materiales para la mejora del servicio y que, según el sindicato, no se han desarrollado después de más de dos años.El responsable de la Sección Sindical y también presidente del comité de empresa del Consorcio, Antonio Mellado, señaló que “la última concentración que hicimos fue hace tres años; pensábamos que se habían arreglado los problemas que teníamos respecto a la promoción interna, incorporación de nuevo personal, la compra de nuevos vehículos, la adquisición de EPI, la estabilización de los interinos, etc. pero seguimos en la misma tónica”.Mellado apuntó que “ya ha pasado más de la mitad de la legislatura y la incorporación de bomberos ha sido mínima respecto a los informes que nos planteaban los propios responsables del Consorcio y sobre la promoción interna a C1 todavía no tenemos ni siquiera unas bases aprobadas”.Tampoco se ha avanzado en la compra de vehículos. “Es verdad que han comprado unos vehículos para mandos que la mitad de ellos están aparcados en los Colegios Mayores –se han tenido que usar pinzas para arrancarlos-, allí están ‘muertos de risa’ y los bomberos seguimos con vehículos de hace veintitantos años”, explicó el responsable de la Sección Sindical de CCOO en el Consorcio.Ante todos estos incumplimientos, los bomberos han decido iniciar una movilización hasta que la Dirección de Consorcio proporcione a su personal “la atención que se merece”. Asimismo, tras la concentración en la calle, los participantes trataron de acceder al Pleno de la Diputación acompañados por efectivos de la Policía Local de Montilla, que también están llevando a cabo distintas concentraciones, igualmente por la falta de personal y el incumplimiento de su convenio marco.