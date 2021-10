Hidralia lanza un nuevo canal a través de WhatsApp para reforzar la atención no presencial a sus clientes

nformación, además de un espacio de consultas y avisos del servicio. "Todo el personal especializado seguirá prestando un trato inmediato, cercano y aún más personalizado a la ciudadanía a través de estos canales no presenciales", apuntan desde Hidralia.



De este modo, es la persona interesada quien elige el canal por el que quiere ser atendido en función de sus necesidades: web, área de clientes, teléfonos o email, gozando de una mayor flexibilidad horaria para realizar gestiones y evitando esperas y desplazamientos innecesarios, algo que protege la salud de las personas y del medio ambiente.



El equipo que hasta ahora atendía de forma presencial en las oficinas continuará haciéndolo de manera personalizada a través de los canales virtuales y telefónicos. Según el tipo de consulta o gestión a realizar, las llamadas o consultas virtuales serán derivadas de forma interna a distintos equipos de personal especializado.



Las gestiones más ágiles serán atendidas directamente por el centro de atención telefónica o se podrán realizar de forma inmediata en la web; mientras que aquellas gestiones que necesiten un mayor conocimiento local o sean de alto volumen de tramitación serán atendidas telefónica o virtualmente de forma directa por el personal experto de Atención al Cliente de Hidralia.



La calidad no se ve afectada, sino reforzada, principalmente, porque esta nueva organización es una apertura a la sociedad y plantea una estructura mucho más flexible que permite la reorientación de los recursos en función de la demanda de las gestiones de los usuarios.



La digitalización, igualmente permitirá medir la experiencia del ciudadano en continuo y modificar o revertir los servicios o la forma en que los ofrecemos en función de sus gustos y necesidades. Por otro lado, Hidralia es consciente de la diversidad entre sus distintos tipos de clientes y por ello quiere dar una respuesta acorde a cada uno de ellos, dando prioridad a las personas mayores o pertenecientes a colectivos sensibles para la atención presencial en oficinas.

