El Pleno da luz verde al nuevo pliego de licitación de la Atención a Domicilio por cerca de 2,9 millones de euros

Así, el nuevo pliego eleva hasta las 206.047 la estimación de horas de trabajo ( 192.793 horas de lunes a sábado y 13.254 horas en domingos y festivos) , frente a las 163.856 horas de la contratación anterior, con un precio de 14,58 euros por hora de lunes a sábado y de 16,64 euros para los domingos y fines de semana.

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

"Lo que pretendemos es que este proceso se haga con todas las garantías y confiamos que lo antes posible podamos tener licitado el servicio más importante que el Ayuntamiento presta a la ciudadanía montillana", aseveró, por su parte, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas.Unas modificaciones que, sin embargo, no alteraron los votos emitidos por los diferentes grupos municipales en el proceso anterior. Así, el portavoz de Ciudadanos, Sergio Urbano lamentó que se recoja la oferta más económica dentro de los aspectos evaluables, y que no se plantee la creación de una Mesa de Seguimiento de la Atención a Domicilio "para evaluar la prestación del servicio con todas las partes implicadas".Por su parte, Francisco Lucena (IU) insistió en la postura de abstención de su grupo "al no existir un cambio sustancial en las modificaciones del pliego que repercutan en mejorar la calidad de vida de los trabajadores". Asimismo, el portavoz de IU puso de nuevo sobre la mesa la posibilidad de iniciar un estudio de cara a la municipalización del servicio tras esta nueva adjudicación del servicio.Mientras tanto, el portavoz del Grupo Municipal del PP, Francisco Delgado, indicó que, como ya hicieran el pasado mes de agosto, su voto favorable responde a su deseo "de aplicar la mejora del precio hora de la Junta de Andalucía y adaptar el servicio a las nuevas realidades". "Valoramos que ha sido positiva la medida cautelar adoptada por la Junta porque ello nos ha llevado a tener una respuesta contundente por parte de la Corporación por llegar a un consenso en este nuevo pliego", puntualizó Delgado.