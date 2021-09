Demasiado insípido

Montilla C.F. 0 - 1 La Palma C.F.



J.L. GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: MONTILLA C.F.

La gran afluencia de espectadores, con más de 700 aficionados en las gradas del Estadio Municipal, no fue suficiente, ya que el Montilla C.F. terminó cayendo por cero tantos a uno ante La Palma C.F. En un partido difícil de digerir, ambos conjuntos mostraron más entrega que vistosidad en su juego. Sin apenas ocasiones de gol, solo un error defensivo de los vinícolas en la segunda mitad permitió que un partido que estaba abocado al empate cayera finalmente del lado visitante.La contienda comenzó sin novedades en el once auriverde. Jesús Fernández confió en los mismos jugadores que la semana anterior vencían en El Viso. Por el lado onubense, Mario Rodríguez dio entrada a Cubiles en sustitución de Chama.Con esta perspectiva, los primeros minutos pasaron con balones de un lado a otro del campo. Ninguno de los equipos era capaz de tomar el control del encuentro, viéndose dos escuadras bien plantadas en el terreno de juego y que buscaban en todo momento mostrar las menos fisuras posibles.Como consecuencia de ello, la primera y única ocasión del primer acto no llegó hasta los 23 minutos de juego. Un potente saque de banda de Juan fue rematado por Teté, estrellándose su cabezazo en el poste ante la salida del cancerbero local.Las jugadas a balón parado, sobre todo en los saques de banda del lateral Juan, así como los disparos a media distancia del Montilla, eran los únicos acercamientos sobre ambas áreas. No obstante, estas aproximaciones eran demasiado inocentes. El partido no sufrió cambios en el orden establecido y se llegó al tiempo de descanso con el marcador inicial.Tras el paso por vestuarios, el Montilla quiso adelantar sus líneas. Una jugada de Luque concluyó con el disparo del atacante auriverde, blocando por bajo Luis. Esta acción fue el preludio de los mejores minutos del conjunto montillano, no por fluidez ni sensación de peligro, pero sí por el intento de llevar la manija del encuentro. Pese a ello, todo quedó en un espejismo.El partido volvió a decaer en todos sus aspectos. Nadie era capaz de romper la monotonía, ni siquiera los cambios desde sendos banquillos. Sin embargo, el Montilla cometió un grave error en la zona defensiva, cayendo un balón suelto al borde del área que Galleti, tras recibir el balón en el costado del área, mandó al fondo de la red con un disparo raso. El capitán palmerino adelantaba a los suyos a los 68 minutos de juego.El gol facilitó el trabajo a La Palma, que pudo juntar sus líneas y aprovechar su veteranía para mantener alejado de su meta a los montillanos. Pese a los intentos locales por alcanzar la igualada, la falta de claridad en los metros finales para crear ocasiones claras de gol terminó por sentenciar a los vinícolas.El marcador no sufrió más variaciones y La Palma obtuvo el triunfo. Tras dos jornadas, el Montilla se coloca en octava posición, con 3 puntos. La próxima cita será el domingo 3 de octubre, a las 12.00 del mediodía, ante el Atlético Algabeño en tierras sevillanas.Molero, Pedro Caballero, Juanito, Adri Delgado, Luque, Santi Vázquez, Maleno, Alfonso Carraña, Antonio Lucena, Javi Ruiz y Chechu. También jugaron: Antonio Luque, Soto, José Carraña, Guti y Álex de la Cruz.Luis, Juan, Carlos, Andrés, Paco, Mario, Cubiles, Alvarito, Galleti, Cruzado y Teté. También jugaron: Nico, Calle, Álvaro y Suárez.Galleti (m. 68).Salvador González Campos (Málaga). Amonestó por parte local a Juanito, Javi Ruiz, Antonio Luque y Guti. Por el lado visitante, los amonestados fueron Juan, Mario y el entrenador Mario Rodríguez.Partido correspondiente a la segunda jornada del Grupo 1 de la División de Honor Sénior, en el Estadio Municipal de Montilla, ante más de 700 espectadores.