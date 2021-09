El Hospital Comarcal de Montilla atiende 165 partos en el primer semestre de 2021, un 25% menos que en 2020

Humanización

El Hospital Comarcal de Montilla ha atendido 165 partos durante el primer semestre de este año, tres de ellos gemelares, de los cuales 133 se han producido por parto natural. Este número se ha reducido con respecto al mismo período del año pasado, en el que se produjeron un total de 218 nacimientos, un 25 por ciento más que en el primer semestre de 2021.Desde el inicio de la pandemia, el Área de Obstetricia y Ginecología se ha organizado para ofrecer la máxima seguridad para los recién nacidos, sus madres y todo el equipo de profesionales que integran esta unidad, adaptando este servicio a la situación de pandemia. Así, los profesionales disponen de los equipos de protección necesarios y se han establecido circuitos específicos para los posibles casos positivos, junto a todas las medidas de higiene y control para evitar contagios.Igualmente, desde el inicio de la pandemia el hospital tiene establecido un plan de acompañamiento, por el cual solo una persona acompañe a la embarazada en el momento del parto y posteriormente, con el fin de disminuir la posibilidad de transmisión intrahospitalaria del virus al resto de familiares y acompañantes.Los nacimientos se han atendido respetado, siempre que ha sido posible, el modo en que la mujer desea recibir este tipo de atención sanitaria, una de las medidas incluidas en el Plan de Parto y Nacimiento de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ofrecida por el Hospital de Montilla.El Proyecto para la Humanización de la Atención Perinatal del sistema sanitario público andaluz tiene varios objetivos específicos, como la participación de la madre y la adecuación del entorno físico para su comodidad y seguridad durante el alumbramiento, la promoción de la lactancia materna desde el respeto de la decisión de la mujer, disminuir las intervenciones innecesarias especialmente en el uso de las ecografías, las cesáreas, las episiotomías y el rasurado perineal, promocionar una atención multicultural del embarazo, parto y puerperio y desarrollar medidas que contribuyan a fomentar la participación del hombre en el proceso de crianza.Esta iniciativa pretende informar, facilitar, proponer y respetar la experiencia natural del parto. Las mujeres tienen la capacidad de decidir con antelación la posición que quieren adoptar para dar a luz, pueden dejar constancia de sus preferencias en cuanto a la participación de su pareja, el tratamiento y el manejo del dolor y, una vez que se haya producido el parto, la higiene del bebé y la alimentación.Nueve de cada diez mujeres que ha dado a luz en el Hospital de Montilla a lo largo del primer semestre de 2021 han optado por la lactancia materna como método más natural y saludable para alimentar a su bebé. Así, en la primera media hora de vida del recién nacido el 88 por ciento de las madres inicia la lactancia materna, mientras que a las seis horas del nacimiento, en Hospitalización, el porcentaje de madres que ha iniciado la lactancia materna aumenta hasta el 93 por ciento.Cuando reciben el alta, nueve de cada diez madres continúan con la lactancia materna. Al hilo de ello, 16 mujeres han hecho uso en este período del lactario y de la suite maternal, unas confortables instalaciones dentro del centro, que además del alojamiento incluyen la dieta, y que el hospital pone a disposición de las madres para facilitarles la cercanía con su bebé mientras éste está ingresado.Asimismo, 54 por ciento mujeres que han dado a luz en el Hospital de Montilla ha elegido tener un parto natural, es decir de baja intervención o no medicalizado, sin epidural y usando en algunos casos métodos alternativos para el control del dolor como duchas de hidromasaje, pelotas de bobath, etc.Dentro de la estrategia de Humanización de la Asistencia Sanitaria en el campo materno-infantil, el Hospital de Montilla puso a disposición de los futuros padres, a través de un vídeo accesible desde el canal de YouTube de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir, una visita virtual a los paritorios y al resto de dependencias del centro hospitalario por las que pasarán las embarazadas las horas previas y posteriores al parto, al que se le ha denominadoEn los tres meses que lleva 'on line', el vídeo ha recibido casi 1.000 visitas y su tiempo de visualización ha sido, hasta el momento, de 62 horas. Gracias a él, las futuras madres pueden conocer a los profesionales que les atenderán, las dependencias y los medios con los que contarán para dar a luz, sin necesidad de desplazarse al centro hospitalario que le corresponda hasta que no sea necesario, debido a las medidas sanitarias implantadas frente a la pandemia por COVID-19.Este material está disponible a través de. Del mismo modo, en la página web del Hospital de Montilla, existen informaciones dentro del apartado ‘Qué hacer si…’, relativas a si se va a tener un bebé en el hospital y si se necesita información sobre lactancia materna.