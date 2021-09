Buzón del Lector | Unas obras eternas

JUAN MANUEL BLANCO

FOTOGRAFÍA: I. TÉLLEZ

se hace eco en sude la queja de un vecino de la Avenida de Andalucía por las molestias que las obras de remodelación del acerado están generando. Si desea participar en esta sección, puede enviar un correo electrónico a la Redacción del periódico exponiendo su queja, comentario, sugerencia o relato. Si quiere, puede acompañar su mensaje de alguna fotografía.A finales de noviembre de 2020 daban comienzo las obras para la remodelación del acerado izquierdo de la Avenida de Andalucía. La actuación, que previsiblemente debía finalizar en el plazo de seis meses continúa, diez meses después, generando multitud de molestias a los vecinos de la zona. Y lo que queda.Durante todo el verano he convivido diariamente con los ruidos y el polvo propio que genera cualquier actuación de este tipo, pero también con molestias evitables como el insoportable olor procedente de unas alcantarillas que los trabajadores no han tapado durante días, coincidiendo además con la ola de calor del pasado mes de agosto.Por si no era suficiente no poder ventilar mi casa durante las noches, para mi sorpresa, al solicitar a uno de los trabajadores que taparan los caños una vez concluyeran su jornada laboral por el bienestar de los vecinos, su respuesta y actitud fue, cuanto menos, inapropiada.Y todo esto sin hablar de todas plazas de aparcamiento que ha perdido la Avenida de Andalucía, una de las calles con más tránsito de Montilla, con la ampliación de sus aceras. Es cierto que el Ayuntamiento ha habilitado nuevas zonas de aparcamiento en El Madroño, pero también se debería de haber programado mejor el acceso a las mismas pues desde hace semanas sólo se puede entrar a ellas por una calle habilitada en doble sentido en la que, sin embargo, hay coches aparcados en ambos lados, por no hablar de quienes realizan la descarga de mercancías en algún establecimiento de la zona parados en la misma calzada.Por todo ello, tras diez meses de molestas obras en la que los vecinos nos hemos armado de paciencia para sobrellevar los retrasos, las molestias y la falta de programación, sólo pedimos que se agilicen de una vez por todas los trabajos que quedan pendientes.