Servicios Sociales culmina la redacción del futuro pliego de condiciones del Servicio de Atención a Domicilio

Una subida para los trabajadores

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

Actualmente, la gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio de Montilla se encuentra en manos de la empresa Monsecor, si bien el primer año de prórroga del contrato –ampliable 12 meses más– finaliza en agosto. En este sentido, la delegada apuntó que el objetivo es poder licitar el servicio en el menos tiempo posible con el objetivo de recoger la subida a 14,6 euros el precio/hora, frente a los 13 euros que se establece en el contrato actual.Por otro lado, ante las recientes demandas por parte de CTA –sindicato mayoritario dentro del comité de empresa de Monsecor– de intervención por parte del Consistorio en el conflicto que mantienen con la dirección de la empresa, Casado señaló que "el Ayuntamiento no puede interferir en las relaciones laborales entre la empresa y los trabajadores más allá de velar por el cumplimiento de todas las cláusulas del contrato".Coincidiendo con la apertura del expediente para la contratación del Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio, las delegadas de CTA en Monsecor han demandado al Consistorio que se estudie la posibilidad de municipalizar el servicio, a la vez que han reclamado que la subida del precio/hora repercuta en el bienestar de las empleadas y no "en el bolsillo de las empresas".En este sentido, desde CTA reclamaron que, al igual que ha ocurrido en otros municipios de la provincia, el futuro pliego de condiciones del servicio en Montilla destine la mitad del 12 por ciento de subida a las trabajadoras pues "solo se necesita voluntad política para que el total de la subida no vaya íntegramente a la empresa".Asimismo, desde la Coordinadora insistieron en la necesidad de avanzar en un convenio provincial "que sea más justo que el convenio marco estatal", además de abogar por una prestación directa del servicio, sin empresas intermediarias "que mermen los derechos de los trabajadores".