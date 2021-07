Jeans de mujeres, cómo reconocer los correctos y elegir el perfecto

5 tips a la hora de comprar jeans para mujer



Los colores oscuros se combinan más fácilmente



El tamaño de los bolsillos



El corte aconsejado dependerá de cada persona



Los jeans rotos mujer son una buena opción



Se recomienda usarlos a la cintura



La calidad de la tela importa



La tendencia en cuanto a2021 es súper variada. Hoy en día existen muchos modelos que se ajustan a todo tipo de cuerpos y estilos. Sin embargo, lo que importa al momento de elegirlos, es escoger un pantalón que brinde comodidad y seguridad.Si hay algo de lo que se puede estar seguro es que, actualmente, no se siguen más las ‘reglas’ que antes se usaban para elegir los. Éstas estaban basadas en los tipos de cuerpos.Sin embargo, antes de comprar uno, sí se recomienda seguir algunos consejos y tips que ayudan a encontrar el diseño que más se amolde a cada persona, según sus gustos y necesidades.Los jeans mujer son una pieza clave en todos los closets. Al menos, se debe de tener un pantalón de mezclilla que funcione con todos los tipos de looks y se pueda usar en cualquier momento del día. Si bien, lo importante es que cada persona se sienta cómoda sin importar las reglas o las tendencias, hay algunos tips que pueden ayudar a encontrar el pantalón adecuado.Aquí, cinco consejos claves que facilitarán el proceso de encontrar el jean de mujer indicado:El tono de la mezclilla es crucial al momento de armar diferentes opciones para lucir durante la semana. Si se busca una prenda que se pueda usar tanto de día como de noche y con tenis como con zapatos, lo ideal es optar por telas oscuras. El motivo es que son más fáciles de combinar y se pueden transformar en una pieza casual como elegante dependiendo de con qué se use.Una de las características que se suele parar por alto a la hora de elegir un pantalón de mezclilla es el tamaño de los bolsillos. Lo ideal es que no sean ni muy grandes ni muy chicos. Tienen que ser proporcionales al cuerpo para brindar un aspecto equilibrado.Hay infinidad de cortes de jeans de mujeres: skinny, mom, rectos y acampanados, solo por nombrar algunos. Lo importante es elegirlos teniendo el tipo de calzado que se use y el efecto que se quiera lograr con el resto de las prendas.Los jeans mom son una opción más casual, mientras que los skinny pueden usarse para ámbitos en los que se necesita lucir más formal. Con unas flats en punta, más un saco y una camisa se puede lograr un look soñado.Si lo que se busca es lograr un aspecto descontracturado, lo que se recomienda son los jeans rotos mujer. Son frescos, modernos y versátiles. Aunque hay que tener cuidado ya que no es aconsejable usarlos en ámbitos en los que se requiere lucir más elegante.Lo ideal a la hora de usar jean es ubicarlos a la altura de la cintura, puede ser unos centímetros más abajo o arriba pero siempre rondando esa zona.Muchas veces a la hora de elegir un pantalón de mezclilla, lo que menos se tiene en cuenta es la calidad de la tela. Esto es un grave error porque es quizás el punto más importante para lograr lucir bien, ya que un buen género es crucial para lograr que un diseño luzca.Para poder determinar la calidad es necesario tocar la tela tanto por fuera como por dentro. Solamente con el tacto se puede identificar la calidad, y saber si va a ser confortable y resistente.