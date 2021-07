El Montilla C.F. no descansa en verano

Semanas de intensa actividad las que se están viviendo en el entorno del Montilla C.F. La entidad vinícola, como viene siendo habitual en los últimos años, ha comenzado pronto a dar los primeros pasos para la nueva temporada 2021/2022. De este modo, el club inició con las renovaciones de cuerpo técnico y jugadores, el primer eslabón necesario para dar continuidad al buen hacer de la pasada campaña.Aparte de Jesús Fernández y todos sus ayudantes, los 13 jugadores renovados hasta la fecha son: José Rambla, Francis Pedraza, Soto, Juanito, Santi Vázquez, Adri Delgado, Antonio Lucena, José Carraña, Javi Ruiz, Alfonso Carraña, Pedro Caballero, Antonio Luque y Maleno.En el apartado de jugadores que no continuarán defendiendo la elástica auriverde, la única baja confirmada es la del atacante Nacho. No obstante, y salvo giro radical en los acontecimientos, la mayoría de los jugadores que aún no han renovado su compromiso con el club, abandonarán la disciplina vinícola, ya sea por motivos personales o de carácter deportivo.Con todo ello, el plantel montillano necesita incorporaciones, teniendo en cuenta el número de efectivos actuales y el alto nivel previsto para el Grupo 1 de la División de Honor Sénior. Por todo ello, la dirección deportiva comandada por Paco Soto se ha puesto manos a la obra y ya son dos las nuevas caras que han posado en el Estadio Municipal con la zamarra auriverde.El primer fichaje se trata del defensa Javier Mesa (Montilla, 2002). Como confirma la web oficial del club, Javier retorna al municipio tras su paso por el Don Bosco C.F. de Liga Nacional Juvenil. Este será el primer año cómo jugador sénior para Mesa, siendo un fichaje de futuro y apuesta por la cantera.De igual modo, cabe destacar que Javier cuenta con una dilata trayectoria en categorías inferiores en clubes de la talla del Córdoba C.F., Salerm Puente Genil, C.D. APEDEM o su último club, el ya mencionado Don Bosco C.F.Con esta incorporación, el Montilla C.F. suma un nuevo jugador de la localidad a su plantel.Posterior a este fichaje, aterrizó en tierras montillanas un segundo nombre para la escuadra de Jesús Fernández. La portería, uno de los puestos más importantes en cualquier equipo, tendrá en Fernando Molero (Fernán-Núñez, 1989) su nuevo guardián junto al renovado José Rambla. Molero retorna de este modo a Montilla diez años después.Como destaca el comunicado oficial ofrecido por el club, el cancerbero llega al conjunto auriverde en su plenitud deportiva, tras tener en su haber más de una década bajo palos. Córdoba "B", Marinaleda, Sanluqueño, Écija Balompié, Espeleño, Ciudad de Lucena, Porcuna o el propio Montilla C.F. en la temporada 2010/2011, son algunos de los equipos que han podido disfrutar del guardameta.Con Javier Mesa y Fernando Molero, son quince los integrantes actuales de la plantilla. La idea que ronda la mente de la dirección deportiva es contar con una plantilla de entre 20-22 futbolistas, por lo tanto, en las próximas semanas se deben ir sucediendo el anuncio de nuevos fichajes.Puestos específicos como los extremos, la punta del ataque y algún jugador para la zona media son, en principio, los puestos a cubrir. Por otro lado, jugadores que ya han contado con una destacada presencia en el equipo; como es el caso del juvenil del C.D. APEDEM, Álex de la Cruz, tendrán su lugar en una nómina de futbolistas de gran nivel.