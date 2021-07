Buzón del Lector | Poca tontería ante los contagios

ANTONIO JOSÉ CRUZ DELGADO

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

se hace eco en sude una carta abierta de Antonio José Cruz Delgado, ante la celebración de diferentes actividades y las fiestas patronales dada la situación de incidencia del coronavirus en Montilla. Si desea participar en esta sección, puede enviar un correo electrónico a la Redacción del periódico exponiendo su queja, comentario, sugerencia o relato. Si quiere, puede acompañar su mensaje de alguna fotografía.Montilla inició anoche las Fiestas Patronales en honor a San Francisco Solano, mientras que otras localidades también se preparan para celebrar de un modo u otro sus fiestas y otro tipo de actividades con la llegada del buen tiempo. Muchas tonterías se están haciendo, cuando lo verdaderamente importante en estos momentos es contener tanta incidencia de contagios. A mi parecer es vergonzoso.No digo que celebrar las fiestas patronales y otras actividades con importante presencia de público no sean importantes para la ciudad, pero por favor que atajen antes los contagios entre menores y jóvenes que ponen en peligro a los mayores. Aunque los mayores estén vacunados, no significa que se puedan contagiar y a la vez transmitirlo.La vacunación sirve para no tener la enfermedad grave, pero si nuestros mayores ya vacunados se infectan sus posibilidades de recuperación son muy inferiores a los más jóvenes. Aún es necesario colaborar todos para terminar con esta pesadilla.