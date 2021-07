Buzón del Lector | Agradecimiento a la Policía Local

SOCORRO JIMÉNEZ LUQUE

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

se hace eco en sude una carta de agradecimiento a dos agentes de la Policía Local por una intervención desarrollada en la Puerta de Aguilar. Si desea participar en esta sección, puede enviar un correo electrónico a la Redacción del periódico exponiendo su queja, comentario, sugerencia o relato. Si quiere, puede acompañar su mensaje de alguna fotografía.Quiero mostrar mi agradecimiento y hacer que se sepa y se valore el trabajo de nuestra Policía Local. En especial, a Antonio Cobos y a su compañera de trabajo, Chari, miembros de este Cuerpo que pasaron por el lugar y el momento precisos.El domingo 27 de junio, haciendo limpieza, tiré a la basura, por error y sin darme cuenta, un objeto de mucho valor económico pero, sobre todo, sentimental. Cuando me percaté habían pasado ya cuatro o cinco horas desde que deposité la bolsa en el contenedor, con lo cual, era probable que otros muchos vecinos hubieran tirado encima sus bolsas de basura, complicando todavía más la recuperación de la mía.El disgusto que tenía era enorme. ¿Cómo podría recuperar lo que había tirado? Entonces vi una patrulla de la Policía Local circulando por la zona, les pedí que se detuvieran y les conté lo que me había sucedido.Y debo decir que se pusieron manos a la obra de inmediato: abrieron el contenedor soterrado, situado justo delante de Telefónica, en la calle Puerta de Aguilar, para ver a qué profundidad podía encontrarse mi bolsa. Y aunque estaba bastante honda, me dijeron que no me preocupara, que intentarían recuperarla.Los agentes fueron a buscar –me imagino que a casa de uno de ellos, Antonio Cobos– un palo extensible de pintor. Y después del esfuerzo y maña que tuvieron que hacer para ir sacando bolsas sin que se rompieran, a la quinta salió la mía. La abrimos y, en efecto, allí estaba lo que buscábamos.Nunca olvidaré el servicio que me prestaron. Se lo agradezco de todo corazón. Gracias, Antonio Cobos.