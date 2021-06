Una nueva campaña de correos fraudulentos amenaza a usuarios con la difusión de supuestos vídeos íntimos

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) ha alertado de una campaña de correos electrónicos fraudulentos que busca extorsionar a usuarios con la difusión de supuestos vídeos íntimos. El organismo, dependiente del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), indica que los ciberdelincuentes no están realmente en posesión de dicho contenido, pero amenazan a sus víctimas con el envío del vídeo para conseguir pagos en 'bitcoins'.El correo se manda desde una cuenta generada aleatoriamente y se envía con el asunto "Confirmación de transferencia de dinero", aunque la OSI no descarta otros similares. El cuerpo del mensaje está escrito en castellano y sin faltas de ortografía, pero la gramática y el vocabulario no son los propios de un hablante nativo, por lo que es posible que se trate de una traducción desde otro idioma.El contenido del email indica que se ha infectado el dispositivo de la víctima con un software espía con el que se han grabado supuestos vídeos de contenido sexual, y los ciberdelincuentes amenazan con difundirlos en un plazo de 48 horas si no se recibe un pago de 700 dólares en bitcoins. El objetivo del plazo es evitar que la víctima se pare a pensar y realice el pago lo antes posible.Realmente, los ciberdelincuentes nunca han llegado a instalar el supuesto software espía, pero utilizan el miedo del usuario para conseguir el dinero. La OSI recomienda a los usuarios que reciban este mensaje que lo ignoren y no contesten, ya que es muy improbable que realmente hayan obtenido acceso a su terminal y grabado vídeo alguno.