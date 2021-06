Oportunidades de negocio durante el confinamiento

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

“El teletrabajo ha llegado para quedarse”. Así lo advertían numerosos expertos coincidiendo con la declaración del estado de alarma en marzo del pasado año y el pronóstico no ha podido ser más certero. Las limitaciones de movilidad que ha llevado aparejado el confinamiento ha propiciado que muchas empresas hayan invitado a sus empleados a aprovechar las potencialidades que ofrece Internet para desarrollar su trabajo desde casa.Esta tendencia, que ha ido al alza en los últimos doce meses, no solo ha afectado al mercado laboral, sino que también ha tenido sus consecuencias en otros sectores o ámbitos vinculados al ocio, a las compras habituales de ropa o alimentos, así como a la manera de operar con las entidades financieras o de rentabilizar los ahorros.Tal y como detalla un, la incertidumbre sanitaria ha disminuido con el avance del proceso de vacunación, “pero no se pueden descartar nuevas oleadas, quizá ligadas a mutaciones del virus”. En ese sentido, Óscar Arce, director general de Economía y Estadística del Banco de España, sostiene que “las fuentes de incertidumbre económica todavía son significativas”, especialmente en lo relativo a la utilización del ahorro acumulado, al ritmo de recuperación del turismo y a los daños que se aprecian en el tejido empresarial.Ante este panorama, las entidades financieras han tratado de reinventarse. Hace apenas unos días, la periodista Nuria Salobral analizaba para el diario económicoy de qué manera las entidades están engrasando su maquinaria comercial para aprovechar la recuperación de la economía e impulsar el crédito al consumo y las hipotecas.Con todo, las posibilidades que ofrece Internet son casi infinitas y, en ese sentido, hay pequeños inversores y familias trabajadoras que confían en aprovechar este periodo de bonanza que se espera tras la pandemia para rentabilizar su dinero con fórmulas más imaginativas o menos tradicionales. Internet se ha convertido en el mejor aliado para ello; el ciberespacio está lleno de intuitivas plataformas y herramientas que nos permiten. Gracias a ellas, cualquier persona con unos mínimos conocimientos informáticos puede operar en el Forex, uno de los mercados más activos del mundo, con un volumen medio de operaciones que alcanza los 5 billones de dólares cada día.El interés de este mercado de divisas para pequeños inversores o para familias con algunos ahorros estriba en que la mayoría de las conversiones de moneda que se realizan cada día se hacen con un único objetivo: obtener beneficios con un riesgo bajo o prácticamente nulo. Y aunque es cierto que la cantidad de operaciones diarias provoca oscilaciones de precio extraordinariamente volátiles, es precisamente esta característica la que hace de Forex un mercado atractivo, al proporcionar grandes oportunidades a la hora de maximizar los beneficios.