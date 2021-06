La Fundación Bequal renueva su sello a Hidralia por ser una firma socialmente responsable con la discapacidad

El certificado Bequal

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

Hidralia, firma que, junto con el Ayuntamiento de Montilla, gestiona el ciclo integral del agua a través de la empresa mixta Aguas de Montilla, ha sido reconocida de nuevo con el Selloque otorga la Fundación Bequal, certificando ser una empresa socialmente responsable con la discapacidad, al mismo tiempo que demuestra estar alineada con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y contribuir a la consecución de un mundo más responsable y sostenible.Hidralia, que gestiona el ciclo urbano del agua de forma directa en 12 municipios andaluces, cuenta con una estrategia que se basa en un modelo sostenible y responsable, centrado en las personas y el cuidado del medio ambiente. En todos sus centros de trabajo, apuesta por la integración de personas con discapacidad, fomentando los valores de equidad, tanto de sus propios empleados como estableciendo las medidas necesarias para atender a las personas con discapacidad en sus oficinas de atención al cliente.Hidralia mantiene acuerdos y convenios de colaboración con diferentes entidades como Autismo Cádiz, la Fundación Olivares de Málaga, dedicada a ayudar a niños enfermos de cáncer, o la Asociación de Personas Sordas de Marbella-San Pedro de Alcántara.De esta manera, trabajadores de Hidralia en Marbella, San Pedro y Estepona, se han formado en el lenguaje de signos para poder atender de manera adecuada a personas con algún tipo de discapacidad auditiva, mientras que la oficina de San Fernando cuenta con pictogramas para mejorar su atención a personas con autismo.A ello hay que sumar la adaptación y el refuerzo de la transformación digital de Atención al Cliente garantizando un servicio especializado y accesible a todos sus usuarios. De esta manera se ha realizado la aplicación, refuerzo y especialización de cada uno de sus distintos canales no presenciales de atención a los ciudadanos evitando en lo posible los desplazamientos de personas, garantizando una atención personal y especializada.El certificadoes una fórmula de evaluación por un tercero, que determina el grado de compromiso de las empresas en materia de Responsabilidad Social Corporativa y Discapacidad en áreas esenciales como son la estrategia y liderazgo, la gestión de los recursos humanos, la atención en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos o la inclusión de cláusulas sociales en las licitaciones públicas.Además, las organizaciones que consiguen el Certificadodemuestran su compromiso y contribución con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, especialmente el ODS 8 sobre trabajo decente y el ODS 10 sobre reducción de las desigualdades, entre otros. El, no significa únicamente ser una empresa socialmente responsable con la discapacidad, significa también alinearse con la Agenda 2030 y apostar por un mundo más solidario y sostenible.La Fundación Bequal, entidad que gestiona la concesión de la certificación con el mismo nombre es el resultado del trabajo realizado desde 2011 en la concepción de un modelo sistematizado de indicadores certificable que reúne todo el acervo y experiencia de sus entidades fundadoras: el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Fundación ONCE, FEACEM y la Fundación Seeliger y Conde.