Cuatro vinos de Burgos, Granada, Zamora y Huelva se alzan con los máximos galardones de 'EcoRacimo 2021'

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

REPORTAJE GRÁFICO: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

El alhorí del castillo de El Gran Capitán, en Montilla, acogió ayer el Concurso Internacional de Vinos Ecológicos () que, en su vigésimo segunda edición, contó con la participación de más de doscientas muestras de once comunidades autónomas, incluyendo por vez primera categorías para vinagres ecológicos y bebidas aromatizadas.El, máximo galardón del certamen, fue para los vinos, de Bodegas Pradorey (Burgos);, de Bodegas Piedras Blancas (Granada);, de Bodegas Sobreño (Zamora); y, de Forestal del Andévalo (Huelva). Por su parte, en la categoría de vinagres, la máxima puntuación la obtuvo lade la firma cordobesa Luque Ecológico."Estamos muy satisfechos porque, a pesar de que la pasada edición se celebró hace solo unos meses al verse retrasada por la pandemia, en esta ocasión no solo han participado las mismas bodegas, sino que se ha superado el número de muestras", destacó la enóloga y directora técnica del concurso, Rocío Márquez, quien puso de relieve queno solo se ha convertido en un certamen con el que se pretende fomentar, promocionar y comercializar los vinos ecológicos, sino "una muestra del crecimiento exponencial de la calidad y de los productores ecológicos".Por ello, en su apuesta por seguir potenciando el sector del vino ecológico, desdeabogan por una "actividad constante a lo largo del año", con la puesta en marcha de iniciativas como catas con universidades, colaboraciones y convenios para fomentar la formación en ecológico, además de otras propuestas de promoción."Queremos que EcoRacimo no sea solo un día al año, que es muy importante, ya que ofrece un diagrama de catas para todos los participantes y así pueden conocer cómo van sus vinos, pero el objetivo es estar presente todo el año para que nuevos productores vean lo interesante que es participar en este certamen", explicó su directora técnica.Por su parte, el secretario general de Ecovalia, Diego Granado, destacó que esta edición de“viene a celebrarse en un año importante, después de un periodo complicado, cuando el sector del vino resurge con fuerza, incrementándose el número de muestras e incorporando nuevas categorías, lo cual refleja el espíritu y las ganas que tiene el sector ecológico de seguir creciendo en un momento en el que está llamado a ser protagonista del escenario agroalimentario”.Por otro lado, Rafael Llamas, alcalde de Montilla, destacó quees un concurso “vivo y es un concurso que tiene una vocación de permanecer, no solo en el día en el que se desarrolla la cata, sino también de tener una programación durante todo el año”. "La capacidad de mejora del sector ecológico es amplísima y, por tanto, es necesario un concurso así para mejorar la agricultura ecológica y promocionar su posición entre el consumidor", subrayó el primer edil montillano.En cuanto a las muestras remitidas, procedieron de bodegas de once Comunidades Autónomas: Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Andalucía, País Vasco, Islas Baleares, La Rioja, Cataluña, Región de Murcia, Navarra y Canarias.A lo largo de estos años,se ha consolidado como referente de los concursos de vinos ecológicos, con el objetivo último de poner en valor la calidad y el prestigio de los productos ecológicos, además de mantener y activar la producción de vinos de uva procedente de agricultura ecológica, apostando por el desarrollo de este sector y sirviendo de apoyo para la promoción y reconocimiento por parte del consumidor.Este concurso internacional cuenta con la colaboración de SOW (), de la Asociación de Amigos Amantes del Vino y Vinagre (Vinavin), de la revista, de la Cátedra de Gastronomía de Andalucía de la Universidad de Córdoba y del Grupo Macho.