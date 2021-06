La CHG aprueba la continuación del proyecto de la zona de riego en los sectores pendientes del Genil-Cabra

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Joaquín Páez, junto la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela, se reunieron con la Comunidad de Regantes y de Afectados Regadíos del Genil-Cabra, junto a los alcalde de La Carlota y Santaella, para informarles sobre la continuación del proyecto de la zona de riego en los sectores pendientes de ejecutar dentro del nuevo Plan Hidrológico.El proyecto, cuya ejecución está pendiente desde finales de la década de los ochenta del pasado siglo, se desarrollará con cargo a los 35 millones de euros que el organismo prevé destinar al mantenimiento de infraestructuras, mejora de canales y conservación de cauces a partir de 2021 en la provincia de Córdoba.De esta manera, se da un paso más en este proyecto que quedó parado, por lo que no se completaron las zonas de regadío contempladas, según el Decreto 462/1974 de 25 enero, en su artículo 92 de la Ley de Reforma y Desarrollo para la puesta en riego y la redistribución de la propiedad rústica en la Zona Regable de Genil- Cabra.A través de la Dirección General del Agua del Ministerio de Transición Ecológica se invertirán 1,2 millones de euros para la redacción del proyecto de ampliación de la zona regable del Genil-Cabra; 1,5 millones de euros para el mantenimiento de los cauces; y 3,5 millones de euros para la implantación de los planes de emergencia en 9 presas de la provincia, entre otras actuaciones.También con el apoyo del Ministerio de Transición Ecológica, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir invertirá otros 2,9 millones de euros en las obras de mejora del canal principal de la zona regable del Genil-Cabra, con el fin de aumentar la eficiencia del transporte de caudales."Es una gran satisfacción esta noticia, ya que se ha conseguido fruto del empeño y del trabajo de ambos Ayuntamientos para conseguir que este proyecto salga adelante", señalaron ayer los alcaldes de La Carlota, Antonio Granados, y Santaella, José Álvarez, dos municipios que desde el año 2015 vienen impulsado diferentes iniciativas de cara a materializar la continuación del proyecto de regadío para ambos términos municipales.Por su parte, el delegado territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan Ramón Pérez, ha mostrado su satisfacción porque por fin la CHG ha atendido la petición que distintos ayuntamientos de la provincia, organizaciones agrarias y la propia Junta de Andalucía han realizado para que se amplíe la zona regable del Genil-Cabra, mediante un proyecto que supone la ejecución de obras.Se trata de una inversión clave para la campiña cordobesa, que hasta ahora no había obtenido respuesta del organismo estatal y que ahora la Confederación ha anunciado que quiere materializar, dando respuesta a una actuación prevista desde finales de la década de los ochenta del pasado siglo.El delegado ha confiado en que se lleven a cabo estas inversiones en un futuro, aunque por ahora la Confederación únicamente ha informado que espera sumar la redacción del proyecto de ampliación de la zona regable del Genil-Cabra a otras licitaciones en marcha, y además se trata exclusivamente de la redacción técnica y no de un compromiso real para la ejecución de las obras.La zona regable Genil-Cabra comprende un total de 40.085 hectáreas, siendo útiles para el riego un total de 37.010 ha. Los términos municipales que forman parte de la zona regable Genil-Cabra son Aguilar de la Frontera, La Carlota, Fuente Palmera, Montalbán, Montilla, Puente Genil, La Rambla, Santaella, Écija y Estepa. Desde su creación la superficie total transformada es de unas 24.000 hectáreas, y quedarían aún pendientes de ejecutar unas 17.000 ha referentes a los sectores XVI a XXVII, 7.000 de ellos en los términos de Santaella y La Carlota.