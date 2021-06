El PP celebra en Montilla una recogida de firmas contra los indultos de Sánchez a los políticos independentistas

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: I. TÉLLEZ

El Partido Popular de Montilla instaló ayer una mesa petitoria en el Paseo de Cervantes para recabar firmas contra los indultos de Pedro Sánchez a los políticos catalanes independentistas. Durante el acto, que contó con la presencia del vicesecretario de Política Municipal del PP de Córdoba, Félix Romero; la presidenta local Auxiliadora Moreno, la diputada provincial Elena Alba; y la coordinadora de Fomento, Cristina Casanueva, los populares reclamaron al PSOE de Córdoba que se mannifieste sobre esta cuestión.En este sentido, Romero avanzó que el PP llevará a pleno una moción a la Diputación de Córdoba en la que “expresamos nuestro respaldo incondicional y absoluto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico español como garantes de la integridad y unidad de la nación y del estado de derecho y la democracia en nuestro país”, frente al poible indulto a los políticos independentistas por parte del presidente del Gobierno.Por ello, señaló Romero, la moción manifiesta su apoyo sin fisuras a la labor que realizan todos los días los diferentes tribunales de justicia españoles, con especial mención al Tribunal Supremo, de manera independiente, responsable y sometidos únicamente al imperio de la ley como establece el artículo 117 de la Constitución Española.“Queremos que la Diputación de Córdoba, como representante de los municipios de la provincia, inste al Gobierno de España a respetar la independencia de las instituciones del Estado y las decisiones judiciales, y a no conceder el indulto a aquellos que han vulnerado no sólo nuestra Constitución sino también otras leyes españolas y que, como han repetido en numerosas ocasiones, pretenden reincidir en el delito de sedición cometido”, concluye Romero.Asimismo, según Romero, desde que se iniciara la recogida de firmas en la provincia de Córdoba "estamos encontrando multitud de cordobeses que están indignados con los indultos a la carta que Pedro Sánchez va a hacer a su socios independentistas, y creemos que la ciudadanía merece conocer si el PSOE de Córdoba, el secretario general de los socialistas Antonio Ruiz y el alcalde de Montilla Rafael Llamas, entre otros, están de acuerdo con esos indultos”.El vicesecretario popular apuntó que estos políticos presos fueron condenados por el Tribunal Supremo por delitos de sedición y malversación tras los acontecimientos del 1 de octubre de 2017 cuando llevaron a cabo un referéndum ilegal y la proclamación de la República Independiente de Cataluña. “Aquello fue un intento de quebrar la indisoluble unidad de España, fue un atentado contra nuestro Estado de Derecho y nuestra Constitución; los tribunales se pronunciaron y fueron condenados, y ahora lo vuelven a hacer mostrándose completamente en contra de esos indultos”, comentó Romero.Asimismo, desde el PP indicaron que el Tribunal Supremo deja en evidencia la verdadera intención del Gobierno al defender el indulto que no es otra que su mera supervivencia política, “Sánchez quiere el indulto para sus socios independentistas a cambio de garantizar la estabilidad de su Gobierno Frankenstein”.