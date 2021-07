El impacto social de las webs de citas en 2021

El efecto de las citas online en la comunidad LGTB



Las citas en línea como parte de la nueva cultura del amor



¿Pueden las citas en línea ayudar a las personas de cierta edad a encontrar pareja?



El teletrabajo, los cursos en línea o la compra por Internet se han convertido en actividades algo más que comunes en nuestro día a día. En ocasiones, nos puede parecer que echamos de menos hacer cosas en persona, pero luego recordamos la calma que nos provoca el estar tranquilos en casa y se nos pasa. Ligar de manera online es una maravillosa experiencia que para los que no la han probado seguramente les termine enganchando.Si hay un colectivo que se ha beneficiado de las citas online es el colectivo LGTB. Y es que, si bien hasta hace unos años era complicado salir del armario para los jóvenes: porque no existían muchos referentes, había poca inclusión en la sociedad etc. Ahora nos encontramos un panorama bastante distinto. Con muchas más personas que hacen pública su homosexualidad,que hablan alto y claro y transexuales que pertenecen a varios partidos políticos.Gracias a las apps para ligar de manera online mucha más gente se ha sentido incluida en la sociedad, y se prevé que siga así mucho más tiempo.Este año hemos podido disfrutar de nuestra casa como nunca. Nos conocemos cada rincón, hemos limpiado como nunca en nuestra vida, visto todas las películas y series que nos han recomendado y leído todos aquellos libros pendientes. Pero, ¿qué pasa con el amor? Pues que también ha sido un poco más casero este año.Si bien las citas online llevan siendo ya varios añospara conocer a parejas nuevas (ya sea para líos esporádicos o relaciones esporádicas) este año su uso ha crecido exponencialmente. Han llegado personas que eran reacias a este tipo de formas de ligar y se han afianzado usuarios que por falta de tiempo no lograban meterse muchas veces al día en la web o app. Otra de las innovaciones más recientes ha sido la incorporación del video chat, una manera de verse, sin tener que quedar físicamente.Hasta hace unos años estas webs tenían como miembros a gente de mediana edad, los jóvenes preferían ligar en discotecas o por amigos en común y las personas que rondaban los 50 años se apuntaban al club de divorciados de su ciudad. Pero cada vez más esto ha ido cambiando y vemos que la tendencia es que cada vez más los grupos son más heterogéneos.Ligar online lo que hace es que nos acerca a personas que de otra manera sería imposible conocer, bien porque no viven en nuestra zona, por tener pasatiempos diferentes o simplemente porqueno nos deja muchas horas para dedicarle al amor. En ningún caso se trata de ponernos en el estante del supermercado y que las personas decidan si se lo llevan o no, que es un pensamiento común. Se habla y se conoce a la persona antes de quedar.Hay algunas personas que piensan que navegar por estas webs va a ser complicado. No son nativos digitales y, por tanto, piensan que no van a saber pasar de la primera pantalla. Nada más lejos de la realidad ya que el diseño suele ser claro y sencillo y tienen un servicio técnico para ayudar a todos aquellos usuarios con problemas. Tanto por teléfono o email puedes hacer tu consulta y muy amablemente te ayudarán a resolverla. Otra opción es hablar abiertamente de tu interés en inscribirte en una web de citas con un familiar y que te ayude a realizar el perfil y a navegar los primeros días, hasta pillarle el tranquillo.Tanto el año pasado como este se plantean como años un poco más relajados, en comparación con otros pasados y futuros, por eso es buen momento para probar cosas que hace tiempo que querías hacer; salir a hacer deporte, nuevos hobbies, libros atrasados, y como no, volverse a enamorar.