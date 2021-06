La cultura de citas en la era digital: lo que necesitas saber

¿La tecnología ayuda o daña tu relación?



El mercado de citas online en 2021: cosas que necesitas saber



¿Pueden las citas online reemplazar las citas personales?



La era digital lo cambia todo, la vida antes de Internet nos parece una vida obsoleta y anticuada. Pero la gente se casaba, tenía hijos, se enfadaban, tenían amantes etc. Es decir, en relación al amor, no existían grandes diferencias. Pero sí que existe un cambio sustancial y ese es que ahora ya no conocemos a nuestra próxima pareja por medio de familiares, discotecas o amigos. Si no que lo conocemos gracias a la red de redes.Muchas personas han tenido problemas con la tecnología y el amor. Encontrar que tu pareja da demasiados likes a una amiga suya, descubrir mensajes privados subidos de tono o llamadas de personas desconocidas muy frecuentes han arruinado matrimonios. Aunque debemos pensar que la tecnología no ha dañado ninguna relación, muy al contrario, ha facilitado que acabara algo que estaba destinado a fracasar.Por otro lado, la tecnología nos ha facilitado. Poder quedar con gente que vive cerca de nosotros pero que nunca nos atrevimos a conocer por vergüenza, con personas que de primeras no nos llaman la atención o con gente de otros países.Se prevé que los ingresos en el mercado de citas en línea alcancen los 2.673 millones de euros a finales de 2021. Una cifra nada desdeñable que nos indica que es un mercado al alza. Cada vez son más las personas que le dan un voto de confianza a esta forma, ya no tan novedosa, de ligar. Atrás queda ya el qué dirán o el quién lo dirá. Cada vez más matrimonios se han creado gracia a esta forma de conocer personas.Una de las innovaciones de este año es la incorporación de la videollamada en muchas plataformas. Cada vez son más las webs que incluyen esta opción y que evita que nos demos un susto al ver que nuestra cita no se parece en nada a la realidad. Por otro lado, también se aplican muchas más verificaciones de perfiles que hace unos años. La razón principal es evitar que bots o perfiles falsos se cuelen en estas páginas. También evitar las estafas y los engaños de algunso usuarios cuyo fin principal no es encontrar el amor.Y no podemos obviar la especialización que cada vez queda más patente. Sitios para personas que quieren ligar con mujeres de talla grande, con millonarios, para el colectivo LGTB o para personas mayores ya son una realidad.Es uno de los grandes dilemas de nuestro tiempo. ¿Mejor online o presencial? No solo aplicado al amor, también al trabajo o a las actividades cotidianas. Lo cierto es que, al final, resulta más cómodo ligar o trabajar desde casa, pero tiene sus partes negativas. Por ejemplo, el tema delque se debe tenerse mucho más en cuenta, o el cansancio visual.Una de las mejores soluciones es crear un mix de los dos. Es decir, al principio recurrir a páginas webs y más tarde quedar. De esa manera se disfrutan de los beneficios de estar en casa, con los de sentir delque dar estar cara a cara con alguien.Después de este repaso, seguramente, tengamos más claro por qué es importante utilizar la tecnología para nuestro beneficio. En una sociedad donde incluso existen bastantes personas conno debemos olvidarnos de que el cara a cara siempre aporta valor. Quedarse con lo mejor de ambas opciones es la garantía del éxito.