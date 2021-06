Desarrollo Sostenible publica los períodos hábiles para la actividad cinegética en la temporada 2021-2022

Cerdos asilvestrados y jabalíes

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) las fechas de apertura y cierre de la actividad cinegética sobre las diversas especies y en las diferentes modalidades en la temporada de caza 2021-2022. Estos períodos, que se han establecido en base a la orden general de vedas, y tras su debate y aprobación en el comité de caza de Andalucía, permiten a los cazadores y a las sociedades que los reúnen, planificar correctamente las diversas jornadas de caza.La temporada de caza del conejo abre el calendario cinegético de Andalucía el día 15 de agosto, mientras que, entre otros períodos, la caza menor podrá comenzar en la Comunidad Autónoma andaluza el día 10 de octubre, y la caza mayor, a partir del día 16 de octubre.Debido al comportamiento de la perdiz, el plazo para capturar este ave con reclamo se mantiene invariable con respecto a la pasada temporada (desde el día 18 de enero en los cotos del primer grupo) y se ajusta, como otros años, a cada territorio. Tampoco se modifica el período de caza del corzo, cuyo inicio se mantiene para el 10 de julio.El caso de la tórtola europea es especial en 2021-2022, ya que diversas comunidades autónomas y la Administración central de España han acordado con las autoridades europeas el establecimiento de un plan de caza adaptativa para esta especie.En el caso concreto de Andalucía, la Junta publicará una resolución excepcional dirigida a establecer una cuota cero de capturas para la tórtola europea en esta temporada, por lo que los cazadores de la región no podrán cazar este ave, a pesar de encontrarse inicialmente incluida en la Orden general.Además de estos períodos de caza, Desarrollo Sostenible publicará también próximamente las resoluciones relativas a emergencias cinegéticas, que regulan la colaboración de los cazadores andaluces con la sociedad y la Administración regional y en las que se han incluido, en la medida de lo posible, las aportaciones realizadas por el sector andaluz.Entre otros asuntos, los cazadores tienen una importante contribución en la minimización de los daños que provocan los conejos en las explotaciones agrícolas y que se regulará a través de su correspondiente resolución, prevista para publicación en BOJA en los próximos días.Para esta temporada se han incluido novedades al respecto, entre las que se encuentra la modificación de los límites de los términos municipales afectados por daños de conejo en Jaén y la inclusión de nuevas áreas en el caso de la provincia de Granada, unas modificaciones propuestas por la Federación Andaluza de Caza.Además, los cazadores cooperan con la Consejería en la rebaja de la incidencia y la expansión de enfermedades de la fauna silvestre que, en algunos casos, pueden incluso transmitirse a los animales domésticos. Este es el caso, por ejemplo, del control de la afección de la sarna sarcóptica a la cabra montés, publicado en el BOJA junto a la orden general de vedas para establecer las condiciones concretadas para esta temporada, en la que no será obligatorio refrigerar las bolsas con las pieles afectadas.Por otro lado, la actividad cinegética sostenible que se practica en Andalucía contribuye también a reducir los riesgos sanitarios y los daños ecológicos que provocan la sobrepoblación de jabalí y la presencia de cerdos asilvestrados. En ambos casos, estos animales son reservorios de enfermedades que pueden trasmitirse de la fauna silvestre al ganado, incidiendo económicamente, por tanto, al sector ganadero andaluz.En el caso concreto de los cerdos asilvestrados, estos ejemplares no autóctonos afectan genéticamente a los jabalíes que históricamente han estado presentes en la región. La Consejería de Desarrollo Sostenible tiene previsto publicar también próximamente la resolución que aborda la emergencia cinegética relativa a jabalíes y cerdos asilvestrados.En este caso, la Junta ha escuchado también las propuestas del sector andaluz y, entre otras modificaciones, se incorporarán para 2021-2022 las variaciones del texto propuestas desde la Federación Andaluza de Caza relativas, por ejemplo, a los condicionantes para la ampliación de los aguardos en cotos de caza mayor. Asimismo, también será posible elegir entre batida o caza en mano en el caso de ser autorizada una acción de caza en el mes posterior al periodo hábil, como se había solicitado a la Consejería de Desarrollo Sostenible.