Rafael Llamas confía en la "inminente" permuta de El Parador para iniciar las actuaciones de conservación

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

El ruinoso estado de conservación que presenta el emblemático edificio de El Parador de Riobóo, ubicado en la Avenida de Europa, despierta inquietud entre vecinos y viandantes de la zona, quienes aseguran que el inmueble ha sido víctima de nuevos hundimientos en los últimos meses. Por ello, desde el equipo de Gobierno confían en que la permuta con los propietarios se hará efectiva de forma "inminente", si bien señalan que desde Urbanismo "no existe constancia de nuevos daños".El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, indicó aque el proceso para hacer efectivo el cambio de este antiguo caserío y lagar por unos terrenos en el sector SUOT-02-API 13 (PP.R2) del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), ubicado en las laderas de zona de la Huerta del Madroño, "está muy avanzado"."La permuta se hará efectiva de manera inminente y a partir de ese momento se va a trabajar en el proyecto de conservación del inmueble", explicó Llamas, quien aseguró que si bien el edificio presenta una situación "muy delicada", no existen informes sobre nuevos hundimientos en los últimos meses como han trasladado algunos ciudadanos aEl Ayuntamiento de Montilla aprobó una partida de 403.000 euros en los Presupuestos Municipales para 2021 de cara a desarrollar un proyecto de conservación de este edificio singular de Montilla y de interés histórico en la provincia de Córdoba.Un edificio singularEsta vivienda situada en la salida norte de Montilla hacia la carretera nacional N-331, fue utilizada originariamente como casa de postas para las diligencias que recorrían Andalucía a finales del siglo XIX. A pesar de ser un inmueble con un nivel 2 de protección global, su mal estado de conservación ha sido motivo de numerosos informes municipales desde la década de los noventa.En 2015 el Ayuntamiento de Montilla inició el expediente de declaración de ruina y reclamó al propietario la necesidad de acometer una actuación "para demolerlo o, en su caso, para restaurarlo". Según detalló entonces un informe elaborado por los servicios técnicos municipales, y del que informó en primicia, "el edificio está inmerso en un proceso de deterioro general progresivo, presentando daños de consideración debido al agotamiento de los elementos estructurales y a la falta de conservación del mismo".Así el informe municipal describía daños de consideración en la cubierta, degradación de los muros, desprendimiento de partes de la fachada y corrosión de elementos metálicos entre otros –motivo por el que se instaló un vallado de seguridad en todo el entorno–, concluyendo que "no es viable su rehabilitación, ni técnica ni económicamente, mediante consolidación o sustitución, ya que supera el límite del deber normal de conservación".El Parador de Riobóo es un antiguo caserío y lagar que pasó posteriormente a ser propiedad de las Bodegas Cobos y que, a finales del siglo XIX, contó con gran notoriedad, al ser un lugar de paso obligado para carruajes y diligencias. En la pasada década de los noventa se convirtió en uno de los lugares de ocio de referencia para los jóvenes de la comarca.En 2002 la constructora montillana Hermanos Goce anunció su intención de llevar a cabo la ejecución del plan parcial residencial en el entorno de El Parador que, junto a la construcción de 92 viviendas de lujo, contemplaba la restauración del emblemático inmueble como hotel con 50 habitaciones y un palacio de congresos y exposiciones con capacidad para acoger a 1.500 personas.