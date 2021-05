El Instituto Español de Ciencias Histórico-Jurídicas pone en valor el movimiento de los comuneros en Andalucía

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El castillo de Montilla acogió el pasado viernes la conferencia, organizada por el Instituto Español de Ciencias Histórico Jurídicas, en colaboración con el área del Cultura del Consistorio local. Así, la localidad se convertía en epicentro para la narración y el recuerdo de un acontecimiento trascendental de la mano de una entidad de referencia a nivel nacional.Rafael Llamas, alcalde de Montilla, indicó que había mucho empeño en que “el Instituto tuviera una relación continua con Montilla, porque para poder interpretar bien nuestro presente tenemos que conocer nuestra historia y a veces necesitamos incluso siglos de perspectiva". "Me parece fundamental que en Montilla, con ese capital histórico que tenemos, se vincule el Instituto a la ciudad”, señaló.Por su parte, José Peña, catedrático y consejero de Gobierno del Instituto Español de Ciencias Histórico Jurídicas y autor de la conferencia, expuso que “el motivo es recordar que hace 500 años y un mes tuvo lugar un acontecimiento que no se ha valorado debidamente por la trascendencia que ha tenido en la historia de España”, ya que “de haber triunfado los Comuneros, la historia de España habría sido radicalmente distinta”.Julián Hurtado, presidente del Instituto Español de Ciencias Histórico-Jurídicas, subrayó que dicha actividad se hace “con la idea de reivindicar la importancia que tuvo en algunas poblaciones andaluzas el movimiento comunero”, pues parece que quedó limitado a Toledo, Valladolid, Burgos."Las principales ciudades andaluzas, Córdoba entre ellas, estaban a favor de los comuneros. No así otras zonas como La Rambla. Lo hemos querido hacer aquí porque Montilla, con la familia Fernández de Córdoba, que estaban aquí, sufrió las consecuencias de demoler el Castillo”, explicó Hurtado.