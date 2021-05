Montilla Circus disputará la 'Final Four'

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: VANESSA ARES

El equipo montillano de football flag ha conseguido hacerse un hueco en la 'Final Flour' de la Liga Andalucía, una tarea que a priori se tornaba complicada tras los resultados que se registraron en la anterior jornada y la ausencia de dos de sus jugadores en los encuentros a disputar en el Estadio Municipal de Montilla. De esta forma, los Circus necesitaban dos victorias frente a Linces y Potros, además de que Linces o Blue Devils perdieran sus dos partidos.El primer partido era el plato fuerte pues tanto Circus y Linces habían demostrado un despliegue de football espectacular con partidos muy igualados en las jornadas anteriores. El trabajo de aula fue intensivo durante toda la semana y se estudió al rival al máximo detalle. Fruto de esto en el primerdel partido Alejo interceptó un pase del quaterback (QB), y en el segundo 'snap' de Yáñez hizo lo mismo, llevándolo esta vez a la zona final rival poniendo sobre la mesa toda una declaración de intenciones con los primeros puntos en el marcador.El trabajo telemático del ataque de Circus también dio sus frutos. Se decidió que había que cambiar el estilo de juego, arriesgar, y el juego de pases cortos y rápidos llevaron a que Felipe recorriera el campo para brindar el primero de los dos 'touchdowns' a la afición. Poco antes del descanso, y con el mismo planteamiento de juego, Gonzalo recibió un pase de Nico López, poniendo el 20-7 con el que se llegó al descanso.En la segunda parte las cosas no comenzaron del todo bien ya que la defensa sevillana consiguió interceptar hasta en dos ocasiones a Nico, aprovechando sus posesiones para recortar el marcador hasta un ajustado 20-19. De nuevo Felipe, en otra carrera digna del ausente Sánchez, se llevó el balón hasta la endzone para aumentar la ventaja.Lo intentó con todo Sevilla Linces, pero su QB se encontró varias veces con el blitz de Circus, inutilizando los esfuerzos. Una vez con la posesión de vuelta no hubo más que plantar rodilla y dejar que el tiempo corriera. Final 26-19 y una parte del trabajo hecha. Había que ganar a Fuengirola Potros y esperar que Linces no ganara a Mairena Blue Devils.Los Potros no eran el mismo equipo de la primera jornada en la que derrotó a los de Montilla. Una aparente reestructuración de la plantilla en mitad de temporada hizo que los de Fuengirola no se presentaran con todas su artillería, teniendo incluso a jugadores que no habían jugado nunca en determinadas posiciones.Fue un partido sin complicaciones para Circus que sirvió para que tuvieran minutos en ataque los menos habituales y que la conexión entre sus jugadores Nico Lucero y Nico López sumara 4 nuevos touchdowns para colocar al gaditano Lucero en lo más alto de la tabla de anotadores, momentáneamente, de la liga.El resultado fue de 40-18 para Circus, aunque de nada servía si no se daba el resultado en el otro partido al que le quedaba poco menos de un minuto con Sevilla Linces en posesión de la bola y a una anotación de Devils. Con tensión hasta el último segundo, la defensa de Blue Devils frenó a una yarda al jugador de Linces que se disponía a entrar con el balón en endzone y se daba por finalizado el encuentro con 32-18 para los de Mairena.Estallido de júbilo en el campo y en las gradas del Estadio Municipal, por una nueva clasificación para la 'Final Four'. La última fase se celebrará el fin de semana del 29-30 de mayo, en la que Montilla Circus se enfrentará al Marecena Lions, un encuentro que, además, supondrá un posible billete para la Spanish Bowl en Cambrills (Tarragona) que se celebrará el 5-6 de junio con el resto de campeones autonómicos.