El Área Sur de Córdoba disfruta desde hoy del nivel 2 de alerta, excepto Castro del Río que continuará confinado

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

La totalidad de los municipios que conforman el distrito sanitario Córdoba Sur, a excepción de Castro del Río, estrenaron la pasada medianoche el nivel de alarma 2 en la fase de estabilización. El Comité Territorial de alerta de Salud Pública Alto Impacto de la provincia de Córdoba decretó en su reunión de ayer una relajación en las medidas de prevención frente al covid tras analizar los datos epidemiológicos en la zona, donde la tasa de incidencia del covid-19 se sitúa en 133,2 casos por cada 100.000 habitantes.De esta forma, si bien este nuevo nivel de alarma establecido para los próximos siete días permitirá ampliar los aforos en los establecimientos públicos. Mientras tanto, en Castro del Río será el único municipio de la provincia que mantenga el cierre perimetral y el cese de la actividad no esencial, a instancias de la ratificación del TSJA, al registrar una incidencia 1.184,5 casos.En concreto, en las zonas de nivel de alarma 2, como es el caso de 28 municipios del distrito sanitario Córdoba Sur, los bares y restaurantes deben limitar su aforo al 75 por ciento y mesas de seis comensales en el interior, si bien podrán ocupar al 100 por cien las terrazas y favorecer mesas con 8 personas.Por su parte, las reuniones y encuentros religiosos podrán desarrollarse en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, ya sea en espacios al aire libre o espacios interiores, siempre que no se supere el 60 por ciento de su aforo y se asegure la distancia mínima de seguridad de 1,5 metros.Con respecto a la celebración de banquetes, el aforo se limita al 75 por ciento en interior hasta un máximo de 200 personas, y el 100 por cien en exterior hasta un máximo 400 personas. Además, si bien se permite el consumo en barra o las actuaciones musicales, no se permite el baile y el cierre debe tener lugar a las 2.00 de la madrugada.Para los establecimientos comerciales, el aforo máximo establecido es del 75 por ciento de la capacidad de las instalaciones, cumpliendo con la distancia de seguridad, mientras que para cines, teatros y auditorios se limita al 75 por ciento del aforo, con una localidad de separación. En el caso del transporte público se podrá alcanzar el 100 por ciento de la capacidad de viajeros en los asientos, y el 75 por ciento de las plazas de pie.En el caso de actividades de bajo riesgo, como actividades ambientales, el decreto de la Junta establece un máximo de 30 personas en actividades de naturaleza, o grupos de 20 personas con guía turístico. Además, se permite el 40 por ciento de aforo interior y 50 por ciento en exterior en espacios de ocio infantil, con grupos de 15 niños, si bien se recomienda mantener las burbujas de convivencia escolar.