Los mitos sobre el asma impiden que los pacientes se beneficien de los nuevos avances en los tratamientos

Niveles de afectación de la enfermedad

Los mitos y conceptos erróneos en relación con el asma impiden que las personas con esta enfermedad se beneficien de forma óptima de los principales avances en su tratamiento. Así lo ha señalado el jefe del servicio de Neumología del Hospital Quirónsalud Córdoba, Luis Manuel Entrenas, con motivo del Día Mundial del Asma, cuyo lema este año esEl doctor Entrenas ha explicado que es importante llamar la atención en esta enfermedad, y huir de “creencias equivocadas que no benefician a los pacientes”. En este sentido, ha destacado que alrededor de esta enfermedad existen ideas falsas como que es una enfermedad de la infancia que se supera con la edad, que es infecciosa, que los asmáticos no deben hacer ejercicio o que sólo se puede controlar con dosis altas de corticoides, entre otras.El especialista ha recalcado que “hay que evitar estas ideas, pues la realidad es que el asma puede aparecer a cualquier edad y no es una enfermedad infecciosa, sí que es cierto que las infecciones respiratorias virales como el resfriado y la gripe pueden provocar ataques de asma”. Además, ha indicado que cuando la enfermedad está bien controlada, las personas con asma pueden hacer ejercicio e incluso practicar deportes de alto nivel, y se puede controlar en la mayor parte de los casos con dosis bajas de corticoides inhalados.El asma es una enfermedad inflamatoria de las vías aéreas que desencadena obstrucción bronquial y se manifiesta por dificultad al respirar, sensación de falta de aire, ruidos torácicos (pitos) y tos. Puede ocurrir de forma aislada y limitada a las vías aéreas, pero con mucha frecuencia se asocia a manifestaciones en otros órganos del aparato respiratorio como la nariz (rinitis, rinosinusitis) o de otros sistemas, como la piel (dermatitis), especialmente en pacientes que asocian procesos alérgicos o inflamatorios.Así, el doctor Entrenas ha insistido en que el asma es fácilmente controlable con medicación, habitualmente administrada por vía inhalatoria. Sin embargo, un porcentaje de pacientes desarrolla asma de más gravedad, con gran impacto en su calidad de vida, con síntomas que afectan a las actividades diarias, al sueño, requerimientos elevados de medicación y frecuentes crisis, que a veces precisan atención hospitalaria y tratamiento con corticoides sistémicos.El especialista ha considerado que es preciso que los asmáticos “tengan en cuenta una serie de recomendaciones en el momento actual debido a Covid-19”. En este sentido, ha indicado que los virus respiratorios son unos de los más frecuentes, un ataque de asma y la infección por Covid-19 son difíciles de diferenciar, pues los síntomas de las infecciones respiratorias pueden simular los del asma. Pero, “en general, el asmático ya conoce los síntomas de su enfermedad donde no es frecuente tener fiebre o dolor de cabeza y suelen mejorar con el uso de medicación broncodilatadora o de rescate”, ha destacado el doctor Entrenas.El doctor Entrenas ha señalado que el paciente que mantiene su enfermedad bajo control tiene escasas probabilidades de padecer un ataque de asma. Para ello, debe tomar la medicación y “es muy importante no tener miedo a tomar corticoides inhalados porque, además de ser la medicación controladora fundamental, hay indicios de que pueden ayudar a impedir la infección por covid-19”.Existen distintos niveles de afectación de la enfermedad y distintas formas de asma, ha señalado el doctor Entrenas, dependiendo de la edad de comienzo, la asociación con otros procesos, el tipo de proceso inflamatorio subyacente y comorbilidades, entre otros aspectos.