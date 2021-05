La Fundación Manuel Ruiz Luque entrega a la ciudad de Sevilla 2.000 negativos de cristal relativos a su historia

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

"Agradezco que se haya llegado a este acuerdo, con el que esta Fundación y el Ayuntamiento lo dona a la ciudad de Sevilla, para que se exponga allí y se pueda conocer e investigar todo lo que significa la evolución de la ciudad”, ha subrayado el primer edil sevillano.Una donación que, según ha apuntado el presidente honorario de la Fundación, Manuel Ruiz Luque, ahora será necesario un proceso de clasificación de un material que "en Montilla no hace nada", en referencia a la idoneidad de cederlos a la ciudad de Sevilla dado que “es donde lo pueden divulgar y conocer a muchos de los personajes que para nosotros son absolutamente pasados o no podemos conocerlos porque no hemos tenido vinculación”."En 1890 y poco, Andrés Parladé se casa con la hermana del Conde de la Cortina y por temporadas venían aquí. Él dispuso aquí unas dependencias para tener parte de su archivo y biblioteca, que al final por tumbos de la vida llegó a mí y yo lo adquirí”, ha explicado sobre la procedencia de los negativos.Por su parte, Llamas ha explicado que desde 2018 venían teniendo conversaciones con el Ayuntamiento de Sevilla, puesto que “entendíamos que este patrimonio material, donde mejor puede estar es en la fototeca del propio Ayuntamiento de Sevilla”, recordando que “la pandemia frenó ese proceso”, y es por ello que “hoy el alcalde se ha acercado a Montilla para comprobar y ver este material”.