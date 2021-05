IU lamenta la paralización de proyectos "importantes" para la ciudad en la primera mitad del actual mandato

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: I. TÉLLEZ

El Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Montilla ha ofrecido esta mañana un balance de la primera mitad del actual mandato municipal, que cumplirá dos años el próximo 15 de junio. Para la formación, más allá de las modificaciones de proyectos derivados por la pandemia del coronavirus, la gestión realizada por el equipo de gobierno socialista, se caracteriza por la "improvisación" y la ralentización de proyectos "muy importante para Montilla" como el polígono industrial de Picos del Cigarral, la Ronda Norte o la remodelación de las pistas deportivas.El portavoz municipal de IU, Francisco Lucena, ha lamentado que la gestión del actual equipo de gobierno, pese a contar con mayoría absoluto, una situación económica "favorable", un rumbo de trabajo marcado y recursos económicos para desarrollar proyectos, haya derivado en que "el avance de la ciudad está muy parado". "Nos encontramos con un equipo de gobierno con poca energía y mucha descoordinación, improvisación y que va a salto de mata abordando los problemas, cambiando objetivos y proyectos", ha señalado.En esta línea, la concejala María Luisa Rodas ha indicado que, si bien esta primera parte del mandato municipal se ha visto fuertemente marcada por la pandemia, lo que ha obligado a cambiar la forma de trabajo en el Ayuntamiento, "poco a poco las cosas deben volver a la normalidad y no se deben paralizar proyectos importantes y fundamentales para la ciudad".En concreto, la edil ha hecho referencia a actuaciones "que se encontraban muy avanzados" y de los que no se conoce ninguna gestión desde hace meses, como el polígono industrial Picos del Cigarral, un objetivo compartido por todos los grupos municipales "que se encontraba prácticamente finalizado y, pese a ser considerado un proyecto urgente para consolidar empresas y atraer actividades emergentes, no se sabe nada".En la misma línea, Rodas ha hecho referencia a la Ronda Norte, una actuación "esencial" en el nuevo modelo de ciudad que se quiere desarrollar en Montilla; la remodelación del nudo de circulación existente entre las avenidas de Italia y Boucau con las calles Fuente Álamo y Burgueños; o la remodelación de las pistas deportivas, "una actuación para las que se tenía hasta tres propuestas sobre la mesa"."Frente a esta paralización, nos encontramos con anuncios reiterados de grandes actuaciones, como la compra del Palacio de Medinaceli o el museo en el castillo, que sin embargo no terminan de hacerse efectivos", ha indicado Rodas que, asimismo, ha lamentado que no se constituya el consejo consultivo de Patrimonio, uno de los más veteranos en el Consistorio montillano, "una herramienta de gran utilidad para la puesta en valor de nuestro patrimonio", o la falta de peso del Área de Cultura dentro de la nueva Corporación municipal al quedar integrada en el área de Desarrollo Local y Turismo.Asimismo, Francisco Lucena ha insistido en la necesidad de recuperar la relación directa y cercana del Ayuntamiento con la ciudadanía, una cercanía que, entiende, se ha perdido como consecuencia de la "dedicación parcial" a la actividad municipal por parte del alcalde de Montilla, Rafael Llamas, o de parte de su equipo de gobierno, como las tenientes de alcalde de Urbanismo y Servicios Sociales, Raquel Casado y Lola Casado."Montilla nunca ha salido favorecida con una mayoría absoluta del Partido Socialista, y esto demuestra claramente que el potencial de trabajo de este equipo de gobierno es inferior a la capacidad de trabajo del anterior, donde IU estaba muy pendiente del día a día de sus propias áreas y las de los compañeros socialistas", ha puntualizado el portavoz municipal de IU.