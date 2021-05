Embajadores #Remontamos (19) - Juan Antonio Prieto

AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El joven profesor universitario Juan Antonio Prieto, profesor titular de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla e investigador en traducción científica, es el nuevo embajador en el, una iniciativa del Ayuntamiento de Montilla.Licenciado por la Universidad de Granada en Traducción e Interpretación, compaginó sus estudios con varias actividades de iniciación a la investigación como una beca de colaboración en el decanato de la Facultad de Traducción e Interpretación, y otra de apoyo técnico en la Oficina de Relaciones Internacionales. En 2004 finalizó la carrera universitaria y comenzó el doctorado, que culminó con la defensa de su tesis doctoral en 2008 sobre la función de las imágenes en textos científico-técnicos.También ha sido muy prolífico en el grupo de investigación, radicado en la UGR, en el seno del cual ha participado en varios proyectos de investigación en los ámbitos de la terminología y la traducción científico-técnica. Una vez que se acredita para conseguir plaza como docente universitario, en 2009 la consigue como profesor ayudante doctor en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla donde lleva ejerciendo más de 10 años.Fue promocionando hasta ser profesor contratado doctor, aunque en el año 2019 alcanzó definitivamente el estatus de profesor titular de universidad. Actualmente imparte clase en varios grados de la Facultad de Humanidades de la Universidad Juan Pablo Olavide, y es director del Máster en Comunicación Internacional, Traducción e Interpretación desde hace cinco años.Entretanto, en 2013 realizó una estancia de investigación en la Universidad de Manchester, donde pudo profundizar en el uso de imágenes en textos médicos y su recepción por parte de los pacientes, y donde compartió experiencias con expertos en ciencias cognitivas. Ya en 2014, se especializó cursando el Máster en Traducción médico-sanitaria por la Universitat Jaume I y se convirtió en especialista universitario en Innovación Docente en el EEES.Entre otros reconocimientos, ha recibido elen la Rama de Artes y Humanidades, y lapor dos veces. Próximamente se publicará, en SaludArte Ediciones, una traducción suya de un cómic que versa sobre la pandemia del coronavirus tituladoComo principal valor en su profesión señala el componente vocacional que intrínsecamente se debe tener. Explica que este es un elemento esencial en la enseñanza y que para llegar a ser un buen profesor no solo importa la transmisión de conocimientos, sino más bien el facilitar herramientas y recursos para que sean los propios alumnos los que asuman un papel más activo en el proceso de aprendizaje; así “cómo se accede al conocimiento es tan importante como el conocimiento mismo y esto es extensible a todas las etapas educativas”.Con respecto a la repercusión de la situación actual en el mundo de la universidad, explica las complicaciones asociadas a la obligada reorganización de todo el volumen de personas que conforma la comunidad universitaria: profesores, personal de administración y estudiantes. El confinamiento supuso un revulsivo y propició la virtualización de las clases, y aunque esto abría una ventana de oportunidad para los estudiantes para no desconectar de los estudios, también conllevaba la pérdida de la esencia de la enseñanza tal y como él la entiende: la sincronía en el tiempo y la contigüidad en el espacio, un contexto en común con los alumnos que fortalezca su proceso de aprendizaje.Según sus palabras, esto “ha dejado en evidencia las carencias del sistema educativo en general y ha supuesto una merma de la calidad docente” y cree que sería positivo poder volver con seguridad al formato de enseñanza presencial al tiempo que reflexiona sobre que los avances tecnológicos que nos permiten esta modalidad online no deben convertirse en sustitutos del modelo tradicional, sino en un complemento útil y, probablemente, de uso ineludible a partir de este momento.Como retos de futuro, quiere continuar profundizando en las líneas de investigación que más interés le despiertan, como los dos proyectos I+D que ha solicitado, en los que pretende explorar la alfabetización en salud de personas con dificultades cognitivas a través de la traducción de cómics médicos adaptados a lectura fácil y el uso de sistemas pictográficos en textos traducidos a lectura fácil.Más información: