El retorno tendrá que esperar

C.D. Guadalcacín 3--0 Montilla C.F.

JOSÉ LUIS GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: MONTILLA C.F.

El Montilla C.F. no podrá alcanzar el sueño de la Tercera RFEF. Los hombres de Jesús Fernández, en uno de sus peores partidos de la temporada, fueron incapaces de encontrar el camino hacia la portería rival a lo largo de los 90 minutos y se veían superados casi de principio a fin por un Guadalcacín muy serio en todas sus líneas. Con este tropiezo, los montillanos se colocan en quinta posición en la tabla, a cuatro puntos de la tercera plaza, distancia ya inalcanzable a falta de una sola jornada.El principal objetivo que le queda al equipo vinícola será, en la última cita liguera, intentar alcanzar la cuarta plaza y poder cerrar una más que notable temporada que ha llevado a los auriverdes a soñar con el ascenso a pesar de su condición de equipo recién ascendido.En lo que respecta al encuentro disputado ante el C.D. Guadalcacín, el partido comenzó con dos equipos bien plantados sobre el terreno de juego. Ni jerezanos ni auriverdes eran capaces de doblegar las defensas rivales. Pese a ello, el Guadalcacín, poco a poco, fue tomando el control del encuentro y merodeó el área visitante con varios avisos a balón parado.Con el paso de los minutos, las acciones de peligro iban en aumento y el Montilla tuvo que achicar balones de una manera más constante a medida que nos acercábamos al descanso. Solo Nacho, en una jugada combinativa, llevó cierto peligro sobre la meta local.Con esta perspectiva, el tanto azulino parecía cuestión de tiempo. Dicho gol llegó a los 40 minutos de juego, en un error en la retaguardia montillana que permitió a Óscar batir con un disparo cruzado al meta José Rodríguez. Sin tiempo para más, se llegó al descanso.La segunda mitad empezó con el peor panorama posible para el conjunto foráneo, en un nuevo error defensivo que provocó que un balón suelto en la zona medular no fuera despejado y Adri Romero, con velocidad, se plantara en el mano a mano ante el guardameta, anotando el dos a cero a los 47 minutos de juego.Con una desventaja de dos tantos y con los resultados que se estaban produciendo en otros campos, el Montilla tenía que volcarse en busca de la remontada. No obstante, esa reacción no apareció. El encuentro se convirtió en un estéril intento vinícola por cambiar los derroteros de una contienda abocada al fracaso.Ni los cambios ni la búsqueda del control del balón fueron suficientes. La expulsión por doble amarilla de Alfonso Carraña en el minuto 64, así como, el penalti transformado por Elías al borde del pitido final, cerraron una jornada aciaga.A pesar de la derrota, el buen hacer de los montillanos durante la competición queda evidenciado en una primera fase de sobresaliente, donde el plantel de Jesús Fernández consiguió el objetivo de la permanencia y pudo colarse en esta Fase de Ascenso en una inmejorable posición. Por desgracia para los intereses auriverdes, la segunda parte de la competición no ha sido positiva.Un solo triunfo en siete partidos, pequeños detalles que han definido varios encuentros y el alto nivel de los equipos presentes en este 'play-off' han determinado el amargo sabor que deja este tramo final de competición. Las bases para el futuro se han establecido, el Montilla C.F. volverá el año que viene a disfrutar del fútbol autonómico y el sueño del ascenso a Tercera RFEF, tarde o temprano, regresará a la vida de una entidad que está más viva que nunca.Miguel, Benítez, José Roldán, José Ángel Alenda (Javi Navarro, minuto 70), Sergio Iglesias, Joao (Gómez, m. 70), Jacinto, Chuliki (Copero, m. 60), Elías (Jaime, m. 90), Adri (Curro, m. 90) y Oscar (Gabi, m. 90).José Rodríguez, Antonio Luque (Soto, m. 59), Pedro Caballero (Álex de la Cruz, m. 59), Nacho, Santi (Rafa Castillo, m. 73), Maleno, Alfonso Carraña, Javi Ruiz, Adri Delgado, Ángel García (Álex Girón, m. 59) y Juan Gordon.Óscar (m. 40);(m. 47);Elías, de penalti (m. 87).Joaquín Luque Brito, de Sevilla. Expulsó por doble amarilla al visitante Alfonso (m. 64). Amarilla a los locales Óscar y Sergio Iglesias y a los visitantes Antonio, Santi y Álex de la Cruz.Partido correspondiente a la séptima jornada de la Fase de Ascenso a Tercera RFEF, disputado en el Antonio Fernández Marchán de Guadalcacín, ante unos 250 espectadores.