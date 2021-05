El PCA define su propuesta política para los próximos cuatro años que permita avanzar en justicia social

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: I. TÉLLEZ

La sede del Partido Comunista de Andalucía (PCA), en la calle Fuentes de Montilla, acogió ayer tarde el primer acto político presencial de la formación desde que se decretara la pandemia, para celebrar una asamblea local en el marco del XIII Congreso del PCA, previsto para el próximo mes de junio, en el que se determinará la propuesta política de los próximos años, así como las distintas direcciones a nivel local, provincial y andaluz.La secretaria provincial del PCA en Córdoba, Alba Doblas, destacó la importancia de esta asamblea, así como los sucesivos encuentros que se desarrollarán hasta el mes de junio, para debatir todas las tesis que marcarán el programa del partido durante los próximos cuatro años."Lo que pretendemos es consensuar una propuesta política que nos permita avanzar hacia una sociedad más justa", apuntó Doblas, quien señaló que el XIII Congreso del PCA servirá de escenario para analizar el papel del partido dentro de Izquierda Unida y, sobre todo, "el papel del PCA en la construcción de una convergencia más amplia de la izquierda"."Creemos que vamos a avanzar en esa unidad que la que ya se viene trabajando en los últimos años gracias a, no sólo un llamamiento a los partidos políticos, sino también gracias al movimiento social que lucha por los objetivos que se recogerán en nuestro manifiesto-programa y que va más allá de los cuatro años de un mandato", indicó la secretaria provincial del PCA.En este sentido, Doblas subrayó que es "fundamental" analizar los movimientos acontecidos a nivel mundial a raíz de la pandemia del coronavirus "porque más que nunca es necesario un horizonte de justicia social", para lo que demandó "herramientas organizativas que sean útiles a la sociedad para alcanzar este objetivo"."Pondremos especial atención en esa Andalucía de servicio público para que se pueda vivir en nuestra tierra, garantizando un nuevo modelo productivo que no caiga en una nueva crisis como la actual, que no dependa del turismo y otros factores, sino de sí misma", apostilló Doblas, quien apuntó a la reindustrialización de Andalucía, a la vez que reclamó un mayor peso del feminismo.