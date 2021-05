El Hospital Comarcal de Montilla pone en marcha una nueva edición del Certamen Nacional de Relatos Cortos

Sobre el certamen

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)

Profesionales del Área de Cuidados Intensivos del Hospital Comarcal de Montilla, junto a personal de esta área de los centros hospitalarios de la provincia de Córdoba, han puesto en marcha el II Certamen Nacional de Relatos Cortos 'Doctor Guerrero Pabón', tras el éxito cosechado en 2019 en la primera edición de este certamen literario.En esta ocasión, el certamen cuenta con una temática bien definida y es la de contar experiencias vividas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en época de pandemia por covid-19, momento difícil para la sociedad y para los equipos de profesionales sanitarios que trabajan en estas áreas.Bajo el lema, se pretende visibilizar cómo durante la pandemia el acompañamiento de los pacientes, sus últimos días, el duelo en el caso de los fallecimientos, ha sido muy distinto a lo que se había conseguido en muchas de las Unidades de Cuidados Intensivos hasta ese momento.Con ello, se pretende poner de relieve el papel de un personal que ha tenido que adaptarse y reinventarse para intentar dar lo mejor a los pacientes y familiares, usando nuevas tecnologías en la información (videollamadas, teléfonos, tablets, etc.) supliendo con ello las deficiencias que imponía la nueva situación.La convocatoria está dirigida tanto a personal sanitario y no sanitario de UCI de cualquier hospital, así como a pacientes que hayan estado ingresados en una Unidad de Cuidados Intensivos y a sus familiares, todos ellos sin distinción de que pertenezcan o hayan estado en hospital español o extranjero, público o privado.Según ha explicado el doctor Emilio del Campo, director de la Línea de Cuidados Críticos y Urgentes del Hospital de Montilla, “a través de este proyecto se pretende de nuevo mejorar la atención sanitaria y humana en las UCI contando distintas vivencias, analizando las buenas prácticas y cambiando las que procedan, teniendo en cuenta tres puntos de vista esenciales como tener en cuenta al propio paciente como núcleo esencial, los familiares más allegados que no han podido hacerse presentes y participar activamente de los cuidados y el personal sanitario que cuida y trata al paciente ingresado”.La fecha límite para la admisión de narrativas y relatos será hasta el 30 de septiembre de 2021 a las 23.59 de la noche. El relato tendrá que estar escrito en castellano y tendrá una extensión mínima de cinco folios y máxima doce folios.Para más información, se puede visitar la página webdonde se encuentran las bases del concurso y toda la información del proyecto. El envío de relatos se hará llegar vía e-mail aLos profesionales implicados en esta iniciativa, además del grupo perteneciente a la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital montillano, forman parte de las Unidades de Cuidados Intensivos de la provincia de Córdoba, en concreto del Servicio de Cuidados Intensivos del Hospital Reina Sofía, del Hospital Infanta Margarita de Cabra, del Hospital de Valle de los Pedroches, del Hospital de Cruz Roja, del Hospital de San Juan de Dios, del Hospital Quirón y del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar, también perteneciente a la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir, junto al de Montilla.Del Campo ha agradecido también la colaboración de las distintas entidades en el proyecto por su apoyo, tanto al Colegio Oficial de Médicos de Córdoba, que ha acogido la presentación del II Certamen, como al Ayuntamiento de Montilla, la Diputación de Córdoba, la Fundación Hospital Optimista, El Corte Inglés, Marzal Técnicas Médicas, Otsuka y Nippon Gases.