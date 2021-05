El Consorcio "Ruta del Vino Montilla-Moriles" emprende su proceso de disolución por "falta de operatividad"

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

El Consorcio "Ruta del Vino Montilla-Moriles", una entidad creada hace más de una década con el objetivo de dinamizar el enoturismo en la provincia de Córdoba, ha iniciado el proceso de disolución por su "falta de operatividad". El acuerdo, alcanzado el pasado mes de enero, debe ser ratificado por los plenos municipales de los nueve municipios que conforman el ente, un paso que ayer se hizo efectivo por parte del Ayuntamiento de Lucena.El Consorcio "Ruta del Vino Montilla-Moriles" –integrado por los ayuntamientos de Aguilar de la Frontera, Córdoba, Fernán Núñez, La Rambla, Lucena, Montemayor, Moriles, Montilla y Puente Genil, y la Asociación para la Promoción del Turismo del Vino (Avintur)– ha tenido por objetivos la promoción del desarrollo económico y social del marco territorial de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles, a través de la puesta en valor y el uso turístico de recursos, junto con el diseño de políticas y estrategias de promoción y comercialización o la creación de nuevos productos basados en la explotación innovadora de recursos.La puesta en marcha del Consorcio "Ruta del Vino Montilla-Moriles" favoreció el acceso a diferentes fuentes de financiación, especialmente de fondos europeos que, a lo largo de esta década de actividad, han propiciado el desarrollo de diferentes iniciativas, como la creación del Centro de Arte Contemporáneo y Vino (Envidarte) de Montilla."Esta figura, que desde su creación nos permitió acceder a diferentes fondos europeos, ha dejado de tener sentido actualmente, ya que no responde a la forma jurídica que se exige para este tipo de ayudas, por eso se ha iniciado su disolución", explicó ael presidente de la entidad, Manuel Carmona, teniente de alcalde de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Montilla.Por ello, a lo largo de los próximos meses se prevé que los diferentes ayuntamientos que conforman el Consorcio ratifiquen el acuerdo de disolución de una entidad que, como recordó Carmona, "no afectará al funcionamiento de la propia Ruta del Vino Montillla-Moriles"."Se trata de dos entidades diferentes y, de hecho, en el Consorcio no participan muchos de los 17 municipios implicados en la Ruta", añadió el edil montillano, quien aseguró que la Ruta del Vino "seguirá promocionando, por supuesto, el enoturismo en nuestra provincia".